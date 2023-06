Hokejový útočník o změnách v životě, ošidné baráži i o návratu domů do Plzně.

Miroslav Indrák se do Plzně vrátil po třech sezonách. | Foto: hcplzen.cz

Druhý týden kondiční přípravy absolvuje s hokejovou Škodou Plzeň také útočník Miroslav Indrák, jedna z letních posil Indiánů. Do Škodovky se 27letý forvard vrací po třech sezonách v cizích službách. Hrál za Vítkovice, České Budějovice, Vsetín a za Kladno. V extralize má Indrák na kontě 427 zápasů s bilancí 98 gólů a 92 asistencí. A co víc, za minulé roky zmužněl.

„Mám rodinu, už pět měsíců jsem táta. Čeká mě svatba. Posuny největší,“ hlásil rodák z Písku, který své hokejové přednosti od 16 let rozvíjel v Plzni a se Škodovkou slavil v extralize třikrát bronz.

Miroslav Indrák se zpovídá novinářům.Zdroj: hcplzen.cz

Jak se váš návrat do Plzně zrodil?

Po zvládnuté baráži se Zlínem jsem čekal na vyjádření Kladna, které na mě mohlo ještě uplatnit opci. Když se tak nestalo a objevila se možnost jít do Plzně, neváhal jsem ani vteřinu. Nebylo co řešit.

Přitom v baráži jste rozhodl dva zápasy a s Tomášem Plekancem jste byli s dvěma góly i nejlepšími střelci Rytířů. Překvapil vás pak nezájem ze strany klubu?

Nebudu lhát, že zaskočený jsem trochu byl. Ale takhle to ve sportu chodí. Nebylo moc času přemýšlet, hned jsme s agentem řešili, co dál.

V Kladně jste podruhé za sebou končil sezonu záchranářskými souboji s vítězem Chance ligy. Je to hodně stresující záležitost?

Nic příjemného. Psychicky je to hodně náročné, ale jsem rád, že se nám to na Kladně povedlo v obou případech zachránit. Tamní fanoušci si to zaslouží. A já si oddechl, že nejsem podepsaný pod sestupem.

Kdybyste měl zhodnotit tři sezony mimo Plzeň, co vám vychází?

Z pohledu hokeje byly nejvydařenější asi ty v Kladně. Předchozí angažmá jak ve Vítkovicích i v Motoru mě narušilo delší zranění, a to se pak těžko něco hodnotí. Ale minulé dvě sezony byly důležité, už proto, že z prvoligového Vsetína jsem šel na Kladno a hrál zase extraligu.

Jaké bylo přivítání v plzeňské kabině?

S klukama, co jsme se znali z dřívějška, jsme se trochu popíchli. To k tomu patří. Ale zase tolik jich nebylo. Osobně znám Šlajsíka (Jana Schleisse), vrátil se i další dobrý parťák Kuba Lev. A mladý Honza Skok pochází jako já z Písku.

Tři roky předtím jste na Škodovku narážel jako soupeř. Byly ty zápasy pro vás nějak zvláštní?

Bylo to hlavně těžké, náročné. Plzeň hraje aktivní hokej, založený na dobrém bruslení a gólmanovi. Určitě jsem rád, že jsem zpět. I když jsem se jako soupeř snažil hrát naplno, tak to pro mě osobně byly složité zápasy a bylo těžké se prosadit. Takhle jsem to vnímal.

Sice se říká, že do stejné řeky dvakrát nevstoupíš, vás to ale čeká. Jste na to připraven?

Tři roky jsem byl sice pryč, ale každý rok jsme byli s Plzní v nějakém kontaktu, věděli jsme o sobě. Když se teď naskytla možnost návratu, tak chci šanci využít.

Proto jste začal s tréninkem ještě před oficiálním zahájením přípravy?

Dva týdny před začátkem v Plzni jsem už byl v zápřahu, abych z toho úplně nevypadl a bylo to ku prospěchu.

Tlačily vás do práce vzpomínky na předchozí letní dril pod taktovkou kondičního trenéra Jana Snopka?

Věděl jsem, do čeho jdu a nebyl jsem překvapený. Náročný rukopis Honzy Snopka je znát a nemění se.

Ulevilo se vám, že odpadla soustředění na Šumavě a s tím i tahání pneumatik po sjezdovce?

Bavili jsme se o tom v kabině, ale Šlajsa říkal, že soustředění v Plzni bylo loni ještě náročnější než to v Železné Rudě. Sám jsem na to zvědavý.

Můžete říct, co si od návratu do Plzně slibujete? Jaké jsou vaše ambice?

Samozřejmě věřím, že se budeme pohybovat ve vyšších patrech než s Kladnem. Na druhé straně je to pro mě jako pro Plzeňáka obrovská zodpovědnost. Chce to táhnout za jeden provaz a také se nám musí vyhnout zranění.

Odpovídá očekávaným cílům síla nově skládaného týmu Škodovky?

Doplnilo se to o zkušené hráče, jsou tu ti, kteří byli v předchozích týmech lídry. Doufám, že se k nim připojím, a bude to úspěšnější sezona než ty předchozí.

Plzeňští fanoušci oznámení o vašem návratu vítali. Co byste jim vzkázal vy?

Že děkuji za milé přivítání. Ať jich chodí na hokej v Plzni co nejvíc a my se jim budeme snažit vrátit podporu výkony na ledě.

Čtyři trefy hrajícího trenéra. Bolevecký Bublík se pasoval na snajpra