Ačkoliv po poslední výhře s Karlovými Vary si Škodovka upevnila pozici v popředí soutěže a od přímého postupu do play-off jí dělí jen matematická teorie, trenér Ladislav Čihák předčasnou euforii krotí.

„Energii jsme odskočili na rozdíl patnácti bodů a může se zdát, že osm kol před koncem tak máme účast v play-off jistou. Jenže pozor!“ zdvihá varovně prst hlavní kouč Škody.

„Na sedmé, osmé příčce jsou mančafty, schopné ještě udělat vítěznou šňůru. V průběhu sezony to už dokázaly, takže nejde dopředu jásat. Pro nás tak dál pokračuje boj o šestku,“ podotýká Čihák.

A připomíná, že před reprezentační přestávkou nebyla Plzeň v optimální pohodě.

„Třikrát po sobě jsme prohráli, i když třeba doma proti Hradci až po nájezdech a po slušném výkonu. Teď proti Varům jsme nepříjemnou sérii zlomili. V zápase jsme měli dobré i slabší pasáže. Těch je třeba se vyvarovat a odrazit se tak zase ke stabilnějším výkonům. Sbírat body,“ prohlásil trenér před víkendovým dvojutkáním.

Je si vědom, že Škodovku čekají obzvlášť nepříjemní soupeři. Třeba s Boleslaví zatím Indiáni ze tří soubojů v sezoně vyhráli jen poslední v Plzni, a to až po nájezdech 3:2. Napoprvé doma vyšli Indiáni naprázdno (1:4) a poté na ledě Bruslařů padli v prodloužení 3:4.

„Bolka naposledy uspěla 8:6 v Třinci, kde se obvykle nevyhrává, a uhájila čtvrtou příčku. Jde o agresivní, bruslivý tým, který letos hraje velmi dobře,“ popsal soupeře Čihák. „V obranném pásmu to musíme hrát jednoduše a vystříhat se chyb i ztrát puku při přechodu útočné modré. Vary to třeba nepotrestaly, jenže Bolka to využít dokáže,“ upozornil Čihák. „Venku se nám v minulých zápasech nevedlo a bylo by dobré to zlomit,“ zdůraznil kouč.

Západočeši teď u soupeřů posbírali čtyři porážky, poslední před pauzou ve Zlíně.

A také s Olomoucí má Plzeň v sezoně jen těsně lepší bilanci.

Na úvod sice Indiáni vyloupili sídlo Kohoutů, ale ti jim to v odvetě na západě Čech oplatili a poslední duel na Hané se ve prospěch Škodovky zlomil až v nájezdech.

Kromě brankáře Jaroslava Pavelky nemohou trenéři počítat s dvěma marody z útoku – Jaroslavem Kracíkem a Janem Eberlem.

Zápas v Mladé Boleslavi je zařazen do akce O kapku lepší hokej, která má za cíl pomoci dětským pacientům v boji s leukémií.