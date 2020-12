Většinou kryje na střídačce záda Dominiku Frodlovi, ale tohle byl jeho zápas. Vítězství v Litvínově mělo pro brankáře Dominika Pavláta ještě o něco sladší chuť. Mladý gólman k němu výrazně přispěl, když pochytal 28 střel soupeře a v extralize poprvé v kariéře uhájil čisté konto.

Gólman Dominik Pavlát ukazuje puk, který mu bude připomínat první čisté konto v extralize. | Foto: Foto: hcplzen.cz

„Pocity jsou krásné. Navíc to přišlo v Litvínově a já kousek odtud, v Chomutově, působil sedm let. Pořád to mám v hlavě trochu jako derby. Takže jsem rád, že jsem to zvládl. Ale hlavně jsme uspěli jako tým a konečně jsme ukončili tu černou sérii,“ ocenil 21letý brankář.