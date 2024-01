Indiáni vyválčili v duelu Škodovek výhru 2:1 po nájezdech. Ten vítězný si připsal mladík Šiler

Plzeňská radost. | Foto: Jan Pavlíček

Hokejisté Škody Plzeň milují thrillery. Prohrávají i vyhrávají většinou těsně. Jako v pátečním večeru v Mladé Boleslavi, kde Indiáni v duelu Škodovek z programu 37. extraligového kola vyválčili výhru 2:1 po nájezdech. Ten vítězný si připsal mladík Šiler

Největší podíl na zisku dvou bodů měl brankář Pavlát. V důležitém souboji s Bruslaři, kteří po mizerných časech ožili a zvedli se z posledního místa, držel svůj tým celý zápas.

Ve svižném úvodu se plzeňský Indrák prosmýkl přes Gewieseho až před Růžičku, ale gólmana nepřekonal. Neujala se ani dorážka exboleslavského Söderlunda. Naopak domácí v 10. minutě skórovali. Brankář Pavlát neudržel Pyrochtovu střelu, odražený puk si našel Fořt a zblízka zavěsil – 1:0.

A záhy to mohlo být o dva góly. Rohdinovo nahození z úhlu přepadlo Pavlátovi přes lapačku, ale jak prokázalo video, puk za čáru nepronikl.

Stav změnili až hosté. Chytli se, Malák ještě Růžičku neprostřelil, zato Zámorský zacílil přesně – 1:1.

Zbylý čas do přestávky byl ještě divoký. Plzeň nevyužila přesilovku, poté domácí Lintuniemi zkusil fintu Michigan, ale puk na čepeli hole házel přes gólmana do posunuté klece, takže platilo srovnané skóre.

V tempu se hrálo i po pauze, což s sebou neslo chyby a děním hýbaly početní výhody. Indiáni se 50 sekund bránili ve třech proti pěti, ale stáli při nich všichni svatí. Bruslaři trefovali jen konstrukci plzeňské branky, třikrát tyčku a jednou břevno.

Další příležitosti kryl Pavlát. Skvěle ustál i nájezd Skalického.

Ale ani Škodovka se nebála útočit, v polovině divácky atraktivního utkání si vynutila tlak, ale Lev dvakrát z dobré pozice přestřelil.

Ve třetí třetině to už bylo kdo s koho.

V čase 49:37 zakončoval útok zleva Fořt, ale Pavlát jeho šanci zmařil. Záhy mohlo udeřit na opačné straně, jenže také Růžička pohotově zasáhl. A protože se ani Söderlund netrefil, šlo se do prodloužení.

Domácí měli v nastavení sice navrch, jenže Pavlát dál čaroval. Při jedné z Pyrochtových šancí sice puk už prošel za něj, ale brankář se ještě stihl přetočit a kotouč udržel před brankovou čarou.

Plzeňský gólman se pak blýskl i v nájezdech. Zatímco z hostů skórovali Šiler, po parádě Söderlund i Matýs, Pavlát všechny tři boleslavské pokusy kryl a dva body patřily plzeňské Škodovce.

Extraliga nezpomaluje a Indiáni už v neděli vyzvou v Plzni od 16.30 hodin hradecký Mountfield.

Hlasy trenérů:

David Havíř (Mladá Boleslav): „Zápas bych hodnotil pozitivně, byl to duel dvou gólmanů. Možná větší převahu jsme měli my, ale nepomohli jsme si přesilovkou pět na tři. Řekl bych, že třetí třetina byla vyrovnaná, ale prodloužení už zase bylo jasně v naší režii. Bohužel jsme zklamali v dovednostní soutěži a bod navíc jsme pro sebe nesebrali. Pokračujeme ale dál s pokorou v tréninku do dalších zápasů.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Vyrovnaný zápas. Boleslav se dostala do vedení, ale nám se naštěstí podařilo srovnat. Pak už se to táhlo, bylo to otevřené a hrálo se nahoru dolů i přesto, že padlo málo branek. Strašně důležitý moment byl, když jsme přežili přesilovku pět na tři. Třetí třetina ta už byla víceméně vyrovnaná. V prodloužení měla Boleslav dvě vyložené šance. Penalty se nám pak povedly, takže jsme rádi za dva body. Neříkám, že vyhrál silnější tým, měli jsme i štěstí. Byly tam tři tyčky a břevno, takže si toho vážíme.“

Mladá Boleslav - Škoda Plzeň 1:2 po nájezdech

Třetiny: 1:1, 0:0, 0:0 – 0:0. Branky a nahrávky: 10. Fořt (Pyrochta, Skalický) – 14. Zámorský (Lev), rozhodující nájezd Šiler.

Rozhodčí: Šír, Úlehla – Hynek, Axman. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Střely na branku: 41:25. Diváci: 2 789.

Nejlepší hráči: Ondřej Rohlík – Petr Zámorský.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Pyrochta, Bernad, Čech, F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Jánošík – Skalický, Fořt, Lantoši – Malát, O. Roman, Rohlík – Dvořáček, Hradec, Rohdin – Krivošík, Pitule, Závora. Trenéři: Král, Pletka a Havíř.

Plzeň: Pavlát – Malák, Zámorský, Laakso, Kvasnička, Skok, Piskáček – Pour, Lev, Hrabík – Söderlund, Indrák, Matýs – Schleiss, Mertl, Šiler – Jansa, M. Soukup. Trenéři: Kořínek a Bombic..