Dvojzápas s vítkovickou Riderou zahájí Škodovka o středečním svátku na Ostravsku dohrávkou 10. kola, která startuje v 16.00 hodin. A v neděli tým z Vítkovic zase v rámci 25. kola dorazí do Plzně (začátek v 16.30 hodin).

„Čeká nás urputný soupeř, který bude chtít doma zlomit sérii tří těsných porážek. Ale i my chceme zvrátit sérii posledních nezdarů, kdy jsme ze tří zápasů urvali jen dva body. Abychom mohli pomýšlet na nějaký zisk, musíme se vrátit k poctivému hokeji a být důraznější v zakončení,“ prohlásil trenér Václav Baďouček. „Třeba v posledním utkání před pauzou s Litvínovem (Plzeň padla doma 3:4) jsme si vypracovali spoustu šancí, ale bez patřičného gólového efektu. A v tomhle ohledu musíme být hladovější,“ zdůraznil zkušený kouč.

Škodovka sice do středečního duelu nastoupí s třemi prohrami v zádech, ale také z páté pozice v tabulce a s polštářem 36 bodů z 22 utkání. A v dohrávce na ledě třináctých Vítkovic může své konto ještě navýšit.

Západočeši by měli proti Rideře vyrukovat už s rekonvalescenty – obráncem Vojtěchem Budíkem a v útoku se střelcem Ludwigem Blomstrandem. Navíc i se všemi reprezentanty v čele s českým triem Miroslav Svoboda, David Jiříček a Petr Kodýtek.

„Měli by hrát. Ale bohužel nějaké zdravotní problémy v týmu i tak řešíme,“ podotkl Baďouček.

A co říkal na výkony plzeňské trojice na Karjala Cupu? „Nejsmolnější to měl gólman Míra Svoboda. V utkání s Finskem inkasoval tři góly, za které nemohl, a tím pro něj vystoupení skončilo. David Jiříček dostával v defenzivě hodně prostoru, při svém mládí to zvládl dobře, ale stále má na čem pracovat. A svou roli splnil v útoku i Petr Kodýtek,“ hodnotil trenér Baďouček.

Po krátkém volnu v úvodu minulého týdne Indiáni zapracovali na oživení fyzičky. Tréninky byly zaměřené na bruslení, ale i na silovou práci, kdy hráči v rámci cvičení třeba tlačili branky po ledě. „Nyní už vše směřujeme k utkání ve Vítkovicích,“ uvedl plzeňský kouč.

„Bodový vklad z uplynulých zápasů nás drží v tabulce na místech, kde se chceme pohybovat, ale je třeba na to navázat. Znovu nastartovat nějakou bodovou sérii,“ burcoval Václav Baďouček.