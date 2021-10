Martin Hamrlík (Zlín): „My jsme začali špatně a hned z první velké šance jsme dostali gól. Poté jsme se ale dokázali vrátit do zápasu. Ve druhé třetině jsme domácí Plzeň znervózněli, i když měli více ze hry, přesto stav byl 1:1, což nám vyhovovalo. Jenže přišlo stupidní vyloučení po oplácení, což bude mít v kabině ještě dohru. Vládne hrozná anarchie, tým potřebuje nějakou pozitivní věc než tohle. Plzeň nám navíc v přesilovce znovu odskočila. Poté domácí po vyhraném buly zvýšili na 3:1 a bylo rozhodnuto. V zápase jsme měli i dobré momenty, nicméně Plzeň zvítězila zaslouženě.“

Václav Baďouček (Plzeň): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, dali jsme rychlý gól, což jsme si přáli. Poté jsme se přibrzdili dvojnásobným vyloučením. Přesto naše hra v první třetině byla dobrá, měli jsme tam hodně šancí a zápas jsme už mohli rozhodnout. Ve druhé třetině jsme trošku vypadli z rytmu, nebyli jsme důrazní a málo jsme se tlačili do brány. Umožnili jsme poté soupeři vyrovnat, ale naštěstí jsme si vzali zpět ztracené vedení. V poslední třetině už jsme opět měli více ze hry a dali jsme zaslouženě dvě branky. Jsme moc rádi, že jsme víkend zvládli za šest bodů. Těsně před utkáním se mi narodila vnučka a kluci mi dali vítězství jako dárek.“

Před druhou přestávkou pak navíc zlínský kapitán Kubiš zranil v obličeji domácího Kaňáka a vyfasoval trest na pět minut. Škodovka dlouhou výhodu nevyužila, Svoboda se vytáhl proti Šlahařovi, ale pak po vyhraném buly zvýšil na 3:1 bombou Blomstrand. A záhy bylo ještě líp, když znovu Blomstrandovo nahození sklepl ze vzduchu do brány Bulíř a zpečetil vítězství Indiánů.

V prostřední třetině hosté přidali na důrazu, ale Okál rychlý protiútok ještě nezakončil. Domácí pak přečkali oslabení, jenže než hlasatel oznámil konec trestu, bylo srovnáno. Za gólmana Svobodu propadla Mikúšova rána a video potvrdilo, že puk byl za čárou. Škodovka se poté znovu rozjela, jenže klapla až akce Švédů v přesilovce. Po Blomstrandově ráně se Kašík ještě vrhl, ale dorážka krajana Thorella se převalila přes gólmana do sítě a Plzeň znovu vedla.

Jenže Berani bojovali a hrálo se nahoru dolů. A co bylo platné, že domácí větrali obranu Valachů parádními kombinacemi, když šancím chyběla gólová tečka. Puk do sítě neprocpal Kantner, zblízka Malát a M. Lang po závaru minul. Naopak z ojedinělého protiútoku trefil Mikúš tyčku domácí klece.

S posledním Zlínem to bylo dlouho trápení, ačkoliv Škodovce začátek poznamenaný sérii vyloučení vyšel. Ve chvíli, kdy se hrálo čtyři na čtyři, napálil Thorellovu pobídku k vzdálenější tyči kapitán Kindl a svým prvním gólem v sezoně dostal favorita jen po 87 sekundách do vedení.

Zní to parádně. V osmém utkání po sobě bodovali a popáté v řadě hokejisté Škody Plzeň zvítězili, když v nedělním utkání 13. extraligového kola přemohli doma nejhorší tým soutěže Zlín 4:1.

