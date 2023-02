Společný jmenovatel nezdarů? Zadrhnutá koncovka.

Plzeňští neskórovali téměř tři zápasy, a to ani v přesilovkách. A když naposledy po devíti jalových třetinách, po 184 minutách a 28 sekundách, střelecký půst uťali, stejně na body nedosáhli.

„Na to, jak se nám momentálně nedaří, jsme zápas odehráli se ctí,“ reagoval trenér Petr Kořínek na prohru se čtvrtým celkem tabulky. „Hradec má formu, vyhrál snad podeváté za sebou, ale kluci makali, oddřeli to, ubránili i spoustu oslabení, a to i přes minutu ve třech proti pěti,“ ocenil kouč.

Hosté přesto ve třetí třetině inkasovali rozhodující gól v oslabení. Doplatili na banální chybu, příliš hráčů na ledě. „Potom už jsme asi neměli sílu na zvrat,“ připustil Kořínek.

„Byl to strašně těžký zápas v nasazení jako v play-off. Za tři body jsme šťastní,“ rozplýval se hradecký trenér Patrik Martinec.

„V Hradci to byl vyrovnaný souboj. Hráli jsme obětavě a zblokovali jsme spoustu střel. Kluci trpěli, bolelo to, a o to víc nás mrzí, že jsme odjeli s prázdnou,“ litoval zkušený obránce Jan Piskáček.

Zároveň plzeňský bek doufá, že si stejné nasazení modrobílí přenesou i do zbývajících čtyř kol. „Tak musíme jít i do dalších utkání,“ burcoval zadák.

Škodovku může těšit, že si v lepších časech sezony vytvořila dostatečný bodový základ. Přes ztrátové období se dál drží v pásmu zaručujícím start v předkole play-off.

Plzeň je osmá o skóre před Karlovými Vary, ale od Českých Budějovic na třinácté příčce ji dělí náskok devíti bodů. Účast v předkole by tak Západočechy už neměla minout. Což byl konečně předsezonní cíl pro výrazně obměněný a hodně mladý kádr Indiánů.

Jenže musí ještě bojovat.

Tečku za základní částí udělá Škodovka v neděli 5. března doma duelem s budějovickým Motorem, předtím jede do Mladé Boleslavi, Litvínova a teď v pátek vyzve doma úřadující mistry z Třince. Plzeňští odehrají duel v retrodresech z roku 2013, kdy slavili zisk titulu.

Možná si někdo z pamětníků vybaví, že i tehdy Západočeši posledních šest zápasů v základní části prohráli. Jenže tehdy vinou neúspěchů spadla Plzeň z první příčky na třetí a tým táhli osobnosti, jako byly Martin Straka, Tomáš Vlasák či Ondřej Kratěna a v defenzivě zase Jaroslav Špaček, Jiří Hanzlík nebo Jakub Jeřábek. Ten jediný z tehdejších šampionů zasáhne i do výročního duelu, ovšem v dresu Ocelářů.

Program Škody Plzeň

49. kolo, pátek 24. 2. (17.30)

Plzeň (8.) – Třinec (6.)

50. kolo, neděle 26. 2. (15.30)

Litvínov (12.) – Plzeň (8.)

51. kolo, pátek 3. 3. (18.00)

Ml. Boleslav (11.) – Plzeň (8.)

52. kolo, neděle 5. 3.(16.30)

Plzeň (8.) – Č. Budějovice (13.)

Předkolo play-off startuje ve středu 8. března.