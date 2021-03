Samotnou kapitolou je mládež, která prakticky již rok s výjimkou krátkého letního a podzimního uvolnění, stojí. Týká se to i teprve začínajících sportovců, kteří nemají šanci si vyzkoušet jednotlivé sporty, protože kluby nemohou konat nábory.

„ V letošním ročníku byl bohužel nábor dětí pozastaven. Věřím, že noví zájemci o hokej, nebo ti, kteří se budou chtít alespoň naučit bruslit, zase přijdou, ale bude záležet hlavně na rodičích a podmínkách, které dětem nabídneme. Vzhledem k tomu, že vedení klubu neustále podporuje mladé hokejisty, budou mít určitě ty nejlepší,“ sdělil pro klubový web Zdeněk Pata, který má na starosti v hokejovém celku HC Škoda Plzeň ty nejmladší kategorie.

„ Za pomoci asistenta Ondry Leštiny jsme neustále v kontaktu s dětmi. Použili jsme ke komunikaci aplikaci WhatsApp, kde se jim snažíme každý týden zadávat jednotlivé výzvy a oni pak mají čas do neděle poslat, jak výzvu zvládli. V této věkové kategorii jde především o to, aby se naučili správné technice a provedení. V letních měsících si děti ještě navíc vymýšlely výzvy samy. Tím, jak dlouho trvá uzavření sportovišť, je musíme motivovat za pomoci rodičů my – trenéři,“ popisuje nelehkou situaci zkušený kouč, jenž dále vysvětluje, v čem je odlišná práce se začínajícími hokejisty, pro něž je sport především zábava a možnost, jak se potkávat se svými kamarády.

„Děti v pěti, šesti letech nechápou, proč musí dělat tento cvik, oni si chtějí hrát, soutěžit s kamarády. Nejsou mentálně vyspělé, aby pochopily, že mají trénovat samy. Ony nechápou, proč to nemůžou dělat se svými kamarády, že je to příprava na jejich další vývoj. V tomto věku se nejvíce naučí tím, že odkoukávají od svých vzorů, trenérů, kamarádů a rodičů. Ne nadarmo se říká, že co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš,“ snaží se vcítit do dětské mysli Zdeněk Pata.

V únoru byly sice krátkou dobu zamrzlé rybníky a některé děti si tak mohly poprvé nazout brusle, jinak ale nemají v dnešní době příliš možností, jak sportovat.

„Metodika ČSLH a naše je přitáhnout děti k pohybové aktivitě. Dnešní doba je spíše zaměřena obráceně. Jsou zavřené doma u distanční výuky a tráví většinu času u počítačů, tabletů a telefonů,“ může jen pokrčit rameny ostřílený trenérský bard, který musí ještě více než jindy spoléhat na rodiče, bez nichž by tréninky na dálku jen stěží fungovaly.

„Chtěl bych poděkovat všem rodičům, kteří jsou naší prodlouženou rukou a pomáhají nám při této formě tréninku, protože bez nich by to děti a ani my nezvládli. Věřím, že se ještě v letošní sezoně vrátíme na sportoviště. Je smutný pohled, jak naše dvě haly, venkovní hřiště i nová tělocvična zejí prázdnotou, Děti, které by je rády využívaly, sedí doma u počítačů a trénují samy v obýváku,“ dodává smutně Zdeněk Pata.