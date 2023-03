Škodovka zabrala po deseti prohrách. Ve druhém utkání předkola smetla Tygry v jejich sídle 6:0 a série pokračuje v sobotu v Plzni za vyrovnaného stavu 1:1 na zápasy.

Adríán Holešinský (vpravo) slaví čtvrtý gól v síti libereckých Tygrů. | Foto: hcbilitygri.cz/Jiří Princ

Po prohře 1:4 a utrápeném výkonu z úvodního zápasu předkola to čekal málokdo, ale hokejisté Škody Plzeň nedbali a senzačně zaskočili favorita.

V druhém utkání osmifinále znovu v Liberci smetli Indiáni soupeře 6:0 a série tak bude v Plzni pokračovat za vyrovnaného stavu 1:1 na zápasy. Třetí duel začne v Logspeed CZ Aréně v sobotu v 16.30 a hrát se tu bude i v neděli. Brány čtvrtfinále otevřou tři vítězství.

Škodovka se výhry dočkala po deseti nezdarech v řadě. V pravý čas.

Brankář Dominik Pavlát kryje jednu z libereckých střel.Zdroj: hcbilitygri.cz/Jiří Princ

I druhý duel zahájili Indiáni s Pavlátem v bráně, který se za důvěru odvděčil nulou. Hlavně však Západočeši chtěli přidat a hráli jak vyměnění. Důrazní v osobních soubojích, aktivní v ofenzivě, tak bojovali. V 11. minutě přišla odměna. Pour potáhl útok po levé straně, z rohu kluziště nahrál na střed Piskáčkovi a sváteční střelec nedal Kváčovi šanci – 0:1. Urostlý bek vstřelil první gól v sezoně. Plzeňští pak přečkali dvě oslabení po sobě, přes dvacet sekund ve třech.

V prostřední třetině se čekal nápor domácích Tygrů, jenže dál dominovala Plzeň bojující o naději na zvrat v sérii. Zatímco brankář Kváča byl pod palbou, Pavlát si dlouho nesáhl na puk.

Hosté hráli dvakrát přesilovku, brzdila je však smůla. Honejsek před odkrytou brankou trefil tyčku, brankovou konstrukci zasáhl poté i Rekonen. Až důrazný Pour už po skončení výhody protlačil puk přes Kváču do sítě. Liberecký gólman se vztekal, hosté však vedli 2:0. Teprve v 37. minutě se domácí dostali v přesilovce k ohrožení Pavláta, ten držel čisté konto.

V úvodu třetí části Tygři ještě zabrali, jenže hosté odpověděli slepenými góly. Z dorážky skóroval Bitten, na 4:0 zvýšil Holešinský a arénou zněl vítězný pokřik plzeňských fanoušků. Debakl Liberce pak umocnil Jaroměřský s Mertlem. Frustrovaní domácí vyvolávali potyčky, Vlach udeřil pěstí Hrabíka a zápas nedohrál. Přes následná vyloučení se stav v nervózním závěru už neměnil.

Hlasy trenérů:

Patrik Augusta (Liberec): „Z naší strany to byl špatný zápas. Od začátku do konce byl soupeř lepší, vůbec jsme se nedostávali do brankových příležitostí. Dopadlo to jednoznačným výsledkem pro soupeře. Série je vyrovnaná, teď záleží na tom, jak my v sobotu zareagujeme.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Jsme rádi, že jsme sérii vyrovnali. První utkání nám nevyšlo, trápili jsme se, ale věřili jsme, že může přijít zápas, kterým bychom se mohli nakopnout. A to se stalo, dokázali jsme si, že s takovým nasazením a srdcem můžeme hrát s kýmkoliv. Snad budeme v tomto stylu pokračovat.“

Bílí Tygři Liberec - Škoda Plzeň 0:6

Třetiny: 0:1, 0:1, 0:4. Branky a nahrávky: 11. Piskáček (Pour), 30. Pour, 45. Bitten (Budík), 46. Holešinský (Mertl), 51. Jaroměřský (Schleiss, Suchý), 52. Mertl (Pour).

Rozhodčí: Mrkva, Stano – Šimánek, Synek.

Vyloučení: 8:9, navíc Vlach (Liberec) 5 minut plus do konce zápasu. Bez využití. Střely na branku: 27:33. Diváci: 4 398.

Stav série: 1:1.

Liberec: Kváča – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Birner, Filippi, Bulíř – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Jelínek, Rychlovský – Vlach, Šír, Dlouhý. Trenéři: Augusta, Kudrna a Jiruš.

Plzeň: Pavlát – Budík, Zámorský, Baránek, Piskáček (A), Houdek, Jaroměřský, Jiříček – Schleiss, Suchý, Pour – Holešinský, Mertl, Rekonen – M. Beránek, Honejsek, Hrabík – A. Dvořák, Bitten, Blomstrand. Trenéři: Kořínek a Bombic.