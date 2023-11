Hokejová Plzeň i bez čtveřice hráčů vzdorovala před pauzou Spartě, ale nepříznivou sérii z Prahy nezlomila.

Na Dominika Pavláta najíždí sparťan Pavel Kousal. | Foto: hcplzen.cz

Sparťanský led hokejistům plzeňské Škodovky hoří pod bruslemi. Bod tu naposledy urvali před dvěma roky, na výhru čekají ještě déle a nic na tom nezměnil ani nedělní výpad Indiánů do Prahy.

Západočeši bez řady hráčů (chyběli Laakso, Dujsík, Mertl a Pour) v duelu 18. kola s třetím týmem extraligy sice dvakrát dotáhli náskok Sparty, ve druhé třetině z 1:3 na 3:3, přesto museli nakonec před reprezentační pauzou skousnout porážku 3:5.

„Začátek utkání byl pro nás těžký, ve druhé minutě jsme šli do tří a soupeř se nastartoval. Oslabení jsme ubránili, ale pak jsme dostali nešťastný gól. Podařilo se nám vyrovnat, což bylo s ohledem na kvalitu Sparty slušné,“ uvedl trenér Petr Kořínek. „A ani když se se soupeř po našich chybách utrhl do dvougólového vedení, jsme nesložili zbraně. Srovnali jsme, ale bohužel přišlo vyloučení a inkasovaný gól na 4:3. Sparta si to pak už pohlídala,“ doplnil plzeňský kouč.

Martin Straka a Petr Kořínek (zleva) na plzeňské střídačce.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

„Věděli jsme, že nám Plzeň bude chtít vzít body, poslední dobou hraje o hodně lépe. Obě dosavadní utkání se Škodovkou v sezoně byla vyrovnaná (předtím v Plzni vyhrála Sparta po obratu 3:2). Ani když soupeř vyrovnal, jsme neztratili hlavu, dali jsme čtvrtý gól a pak už jsme to ubránili. Přesto tam měli ještě dvě šance, ale Kuba Kovář nás podržel,“ vyzdvihl trenér vítězů Pavel Gross přínos gólmana.

V první a druhé třetině ale zkušený brankář tak jistý nebyl. V úvodu sice Sparta dominovala, na Kováře téměř nic nešlo, jenže za stavu 1:0 vychladlého gólmana z první vážnější střely překonal v přesilovce Jakub Lev (sedmý gól v sezoně). V prostřední periodě pak Kováře nachytal ranou nad rameno obránce Jan Piskáček a v další početní výhodě oživil Kryštof Hrabík plzeňské šance na bodový zisk. Jenže Irvingova trefa v přesilovce naděje uťala a Forman pak v závěru gólem do prázdné brány dokonal zmar Škodovky.

Zatímco Sparta v sestavě s čerstvou útočnou posilou Radkem Mužíkem, plzeňským odchovancem, slavila pátou výhru z minulých šesti zápasů, Škodovka je po třetí porážce v řadě zaparkovaná na jedenácté příčce. A ačkoliv se Indiáni po tristním úvodu sezony zvedli, začali bodovat a odlepili se ze dna tabulky, mají stále na čem pracovat. Pauza přijde vhod. „Každý den musíte dělat malé věci, postupně šplhat nahoru a já doufám, že to zlomíme,“ prohlásil generální manažer klubu Martin Straka.

Útočník Adrián Holešinský, jedna z opor obrozené Škodovky.Zdroj: hcplzen.cz

Hráči, až na reprezentanty (mj. gólmani Dominik Pavlát, Samuel Hlavaj, obránce Petr Zámorský a útočník Adrián Holešinský), si teď pár dní od hokeje odpočinou a pak zahájí přípravu na další boje. Pro Plzeň hodně žhavé.

Po pauze hostí Škodovka o státním svátku 17. listopadu lídra z Pardubic a pak v neděli jede na Kladno.

