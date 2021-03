V boji kdo s koho na tří vítězství nakonec pátá Škodovka narazí znovu na Olomouc, která skončila v úvodní fázi soutěže dvanáctá. Série startuje ve středu od 17.30 hodin v Plzni, kde se o den později odehraje ve stejný čas i druhý zápas.

Oba sokové se ve vyřazovacích bojích nestřetávají poprvé.

Naopak.

Nadcházející série bude čtvrtou řeží mezi Indiány a Kohouty za šest sezon. Ve třech předchozích případech slavila postup vždy Škoda a pokaždé u toho byl plzeňský útočník Jaroslav Kracík.

„V play-off s Olomoucí hrajeme skoro každý rok, takže se dobře známe a víme, že nás čeká nepříjemný soupeř a těžká série,“ prohlásil 38letý matador na klubovém facebooku s tím, že nedělní demolice Hanáků na tom nic nemění.

„My jsme ještě bojovali o čtyřku, ale oni se už z dvanáctého místa nemohli nikam posunout. A tím, že současně Liberec vedl ve Vítkovicích, tak zároveň věděli, že v předkole narazí znovu na nás. Navíc jsme chytli začátek, stále jsme vedli, a když nám to tam potom napadalo, tak už nebylo o co hrát,“ vysvětloval Kracík nečekaně jednoznačnou výhru.

Na skolení Kohoutů se šikovný centr podílel třemi kanadskými body a zařídil i uklidňující gól na 3:1.

„Zpoza branky jsem přihrával Stráčovi (Petru Strakovi), gólmanem vyražený puk se vrátil zase ke mně a já ho zametl do brány. Jednoduché,“ popsal zásah zkušený borec.

I když stále zdůrazňuje, že Plzeň čeká v předkole těžká rachota, tak věří, že postup si urve znovu jeho tým.

„Cesta je jasná, vyhrát tři zápasy (úsměv). Zvlášť doma je třeba uspět a pak uvidíme v Olomouci. Ale těžké to bude. Už v neděli to začali víc řezat, stejné to bude i v sérii a my na to musíme být připraveni,“ řekl Kracík.

A neobává se, že by mládím nabitá Škodovka mohla podlehnout euforii z povedeného finiše základní části. Indiáni bodovali v šesti zápasech po sobě a jízdu korunovali třemi vysokými výhrami.

„Sice máme v týmu hodně mladých kluků, ale oni toho mají už taky dost za sebou včetně zápasů play-off. Takže dobře vědí, o čem to je,“ nestrachuje se o mladší spoluhráče Jaroslav Kracík.

Tak se těšme.