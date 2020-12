Jenže Indiáni měli v utkání dvou celků z opačných pólů tabulky, druhé Plzně a předposledních Hanáků, výraznou herní i střeleckou převahu. V koncovce však naráželi, když olomouckého gólmana Lukáše přes nespočet šancí dokázal překonat až ve třetí třetině kapitán Gulaš. Hosté však stihli srovnata v prodloužení dokonal překvapivý obrat svou trefou Valský.

Včerejší zápas jinak proti sobě postavil týmy potýkající se s absencí hráčů. Škodovka do boje nasadila další mladíky ze své líhně. Extraligovou premiéru si odbyli junioři Slanina se Šuhajem.

Sestavu lepili i Kohouti. Ti navíc, vyškolení předchozím nářezem v Mladé Boleslavi, přijeli na západ Čech s defenzivní taktikou. Hrálo se většinou v olomouckém pásmu, jenže nic z toho.

Kodýtkovu střelu z pravého kruhu zkrotil brankář Lukáš a poradil si i s dorážkou Straky. Domácím k otevření skóre nepomohly ani dvě přesilovky. Ještě hůřs dvěma početními výhodami naložili hosté. V závěru třetiny Indiáni vyjeli do přečíslení, Gulaš prostrčil puk na Vráblíka, ale ten příliš blízko brance trefil jen Lukáše.

Bezgólový stav vydržel i po druhé třetině, ačkoliv domácí ještě víc tlačili na soupeře, dál však pálili slepými.

V přečíslení neskóroval Pour a rozjetý Kantner nestihl vyražený puk usměrnit do brány. V přesilovce se neujaly Gulašova a Čerešňáková bomba a další Čerešňákovu střelu odklonil brankář mimo tyče maskou.

Neuspěl Gulaš, který se protlačil až před branku a Lukáš pak skvěle zasáhl i proti Suchého dorážce.

Až ve 49. minutě rozjeli domácí kombinaci a po přihrávce Langa zasunul puk do brány konečně Gulaš.

Radost však domácím dlouho nevydržela, když Kolouch šťastnou tečí srovnal.

Záhy mohl stejný hráč přidat i druhý gól. Brankář Frodl však zasáhl, zápas dospěl do prodloužení, v němž vítěznou sérii Škodovky po čtyřech zápasech uťal Valský.

„Ubojovaná, umlácená výhra se zrodila z naší obětavosti. Vzali jsme si zpět to, co jsme Plzni dali v předchozím duelu u nás. Přijeli jsme v nedobrém rozpoložení, ale máme dva body. Pro nás krásná práce,“ rozplýval se olomoucký trenér Zdeněk Moták. Jeho tým se zase o něco vzdálil ode dna tabulky.

„Klasický zápas s Olomoucí. První třetinu jsme hráli špatně, moc se na to nedalo koukat. Pak jsme se zlepšili, šli do vedení a chtělo to proměnit některou z dalších šancí. Nestalo se, dostali jsme nešťastný gól a v prodloužení prohráli. Jinak úporný hokej, klasika,“ shrnul zápas plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

V neděli se Plzeň znovu doma utká od 16.30 hodin se Spartou.

HC ŠKODA PLZEŇ – HC OLOMOUC 1:2 v prodloužení

Třetiny: 0:0, 0:0, 1:1 – 0:1. Branky a nahrávky: 49. Gulaš (Lang, Suchý) – 55. Kolouch (Dujsík), 63. Valský (Ondrušek).

Rozhodčí: Pražák, Veselý – Pešek, Malý. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Střely na branku: 32:25.

HC Škoda Plzeň: Frodl – L. Kaňák, Čerešňák, Budík, Stříteský, Vráblík, Kvasnička, Lang – Suchý, Kracík, Gulaš – Straka, Kodýtek, Eberle – Pour, Rob, Kantner – Slanina, Stach, Šuhaj. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.

HC Olomouc: Lukáš – Švrček, Škůrek, Valenta, Dujsík, Ondrušek, Mareš – Burian, J. Knotek, V. Tomeček – Bambula, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Valský – Tomajko, Kusko, Gřeš. Trenéři: Moták a Tomajko