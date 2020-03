Už nějaký čas Gulaš vede ve Škodovce historické pořadí nejproduktivnějších hráčů a v nedělním souboji s Libercem plzeňský kapitán svým 35. gólem v sezoně překonal rekordní zápis Františka Černého ze sezony 1982/83.

Hlediště v plzeňské Logspeed CZ Aréně nejprve vybuchlo nadšením, aby vzápětí nadšení diváci ještě vstali a Gulašovi připravili bouřlivé ovace.

„Bylo to moc pěkný. Já si toho vážím a oceňuji, že jsem milníku dosáhl zrovna v klubu, který mám obrovsky rád,“ komentoval Milan Gulaš pro televizi potlesk vstoje.

Zasloužil si ho.

Jeho 35. gól byl parádní a měl vítěznou příchuť.

Po rychlém průniku u mantinelu Gulaš ještě bleskově obkroužil libereckou branku a zaskočeného gólmana Marka Schwarze překonal trefou mezi betony.

„Co bylo klíčové? Asi dlouhá přihrávka na útočnou modrou. Viděl jsem, že mám dost času si puk zpracovat a zkusil jsem Šváru (Schwarze) nachytat u vzdálenější tyče a vyšlo to. Že jsem tím překonal nějaký rekord si možná uvědomím víc až po sezoně,“ říkal úspěšný střelec s tím, že gól byl důležitý hlavně vzhledem k vývoji utkání. „Utekli jsme soupeři na 3:1, což nás trochu uklidnilo. I když pořád nebylo rozhodnuto, tak jsme zápas dotáhli k vítězství. Což je povzbuzení před utkáním s Kometou i na poslední kolo základní části v Třinci,“ podotkl Gulaš.

Souboj s Tygry se lámal ve druhé třetině, kterou Plzeň vyhrála 3:0. „Líp jsme zavírali střední pásmo, líp jsme soupeře napadali, čímž jsme Liberec nepouštěli do vyložených šancí a brali tři body,“ ocenil lídr týmu.

Liberec byl posledním z extraligových celků, proti kterému Gulaš v běžící soutěži neskóroval a konečně to zlomil. „Je to pěkný, ale abych pravdu řekl, tak kdyby stál v liberecké brance Hrášek (Dominik Hrachovina), tak nevěřím, že bych ten gól dal. Tím nechci snižovat Šváru, ale Hráškovi se góly dávají fakt těžko. Ale ať tak nebo tak, to hlavní – play-off, je teprve před námi,“ uvedl klíčový muž Škodovky.