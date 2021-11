Hokejoví Indiáni z Plzně sice domácí zápas proti Vervě začali slibně, vytvářeli si šanci za šancí, ale góly dlouho stříleli jen soupeři z Litvínova. V polovině utkání 23. extraligového kola byl stav 0:4 a škodováci byli zralí na ručník. Jenže bojovníci v modrobílých trikách nic nevzdali a v poslední třetině se dotáhli na rozdíl jediného gólu. Víc ale nestihli a poslední utkání před reprezentační přestávkou prohráli 3:4.

„Oceňuji, že diváci za stavu 0:4 neodešli, protože v těch chvílích to asi moc ke koukání nebylo. Na druhou stranu jsme ukázali důvěru sami v sebe, nic jsme nevzdali a pořád jsme s výsledkem chtěli něco udělat. Škoda, že jsme v závěru měli nějaká vyloučení a třetí gól tak přišel až v poslední minutě, což bylo pozdě,“ uvedl útočník Petr Kodýtek, který svým zásahem v úvodu třetí třetiny konečně odčaroval kouzlo litvínovského brankáře Denise Godly.

Jak vysvětlit oněch čtyřicet nepovedených minut a zvlášť druhou třetinu, v níž jste třikrát inkasovali?

Moc nevím, co k tomu říct. Neměli jsme dobrou hru s pukem, propadali jsme vzadu a komplikovali jsme si to na modrých čarách. Prostě to z naší strany nestálo za moc.

Co vás potom tak nakoplo, že jste v závěrečné třetině ještě zabrali?

I za stavu 0:4 jsme chtěli s výsledkem něco udělat a ne zápas končit jako, s prominutím, blbci. Bohužel třetí gól přišel příliš pozdě.

Hned v úvodní dvacetiminutovce jste si vytvořili spoustu šancí, ale ztroskotávali jste na Godlovi.

Nejen v úvodní, ale i ve druhé třetině, jsme to litvínovskému gólmanovi strašně usnadnili. Střely od modré i ze strany viděl, protože jsme neměli hráče před jejich bránou. Pak se to trošku změnilo a najednou začaly padat góly. Nechytal špatně, ale i naší vinou to zase tak těžké neměl.

V souboji s Litvínovem jste se znovu utkal s vaším dlouholetým parťákem a v minulé sezoně ještě spoluhráčem Petrem Strakou. Jaké to bylo?

My jsme kamarádi, takže jsme spolu mluvili už před zápasem. Hráli jsme spolu tři roky a musím přiznat, že na ledě je to pořád divný, když nastupujeme proti sobě. Ale teď jsme soupeři a nemůžu koukat na to, že proti mně stojí kamarád.

Po dvou remízových duelech jde o třetí ztrátu Škodovky v řadě. Čemu to přičítáte?

Možná v tom hrálo roli i trochu smůly, ale sami cítíme, že to v posledních utkáních nebylo úplně ono. Před námi je pauza, v níž dobře potrénujeme, dáme se dohromady a tohle už bude minulost. Utkáním s Litvínovem končí nějaká část a my se musíme připravit na to, co přijde dál.

Vás nyní s brankářem Miroslavem Svobodou a obráncem Davidem Jiříčkem čekají reprezentační povinnosti u českého áčka. Pojedete na sraz národního týmu ještě s myšlenkami na porážku s Litvínovem?

Věřím, že ne. Nezdary nechám tady v kabině a těším se na nároďák i na start na Karjala Cupu. Vím, že kluci to doma dobře odtrénují, protože sami ví, že je to třeba. Ale ani my, co jedeme pryč, se venku nebudeme flákat.

Co od své účasti na mezinárodní scéně očekáváte?

Neslibuji si nic. Jedu s tím, že budu rád za každou šanci, kterou v nároďáku dostanu. Budu se snažit odvést co nejlepší výkon, nechám na ledě maximum a zkusím navázat na ty snad dobré výkony z minulé sezony.

Pomůže vám, že v národním týmu nebudete nováčkem?

Určitě je dobré, že trochu vím, co mě čeká. A i když pořád platí, že musím hrát naplno a vydat ze sebe maximum, tak nějak zvlášť si z toho hlavu nedělám.

Tušíte v čem byste měl přidat, jaké výkony podávat, aby pozvánky do české reprezentace přicházely pravidelně.

Těžko říct, to je spíš otázka pro trenéry. Možná si hru příliš komplikuji a potřeboval bych hrát jednodušeji. Rozhodně ale musím přidat na váze i na síle, ale dál všechno dělat v maximální rychlosti. Přece jen světový hokej je zase vyšší level než extraliga.

Pokud byste si měl ze soupeřů na nadcházejícím Karjala Cupu – Finskem, Švédskem, Ruskem - vybrat, kterého byste zvolil?

To se nedá říct (úsměv). Jestli si vzpomínám, tak proti Rusku se mi loni hrálo dobře. Oni jsou fakt výborní, ale nedá se vybírat. Já budu rád za každý zápas, který dostanu a neřeším proti jakému soupeři to bude.