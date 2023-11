Hráč měsíce října a tahoun hokejové Škodovky musel vynechat akci slovenské reprezentace, ale už je zdravý a vyhlíží pokračování extraligy.

Útočník Adrián Holešinský, jedna z opor obrozené Škodovky. | Foto: hcplzen.cz

Své přednosti měl hokejový útočník Adrián Holešinský předvést během extraligové přestávky ve výběru Slovenska. Sedmadvacetiletý forvard dostal stejně jako brankář Samuel Hlavaj, týmový kolega, pozvánku na turnaj v Německu. Jenže zdravotní problémy udržely Holešinského v Plzni.

„Zápasy před pauzou jsem hrál přes bolest, během volna jsem se podrobil jistému zákroku a od pondělí jsem zase v plné přípravě,“ hlásil slovenský šikula.

Na západ Čech přišel Holešinský před rokem z Nitry a hned se zařadil mezi opory týmu. Střílel góly, připravoval je a Škodovku táhne i v aktuální sezoně.

S třinácti body za pět gólů a osm asistencí je rodák z Čadce spolu s reprezentačním obráncem Petrem Zámorským (2 góly + 11 asistencí) nejproduktivnějším hráčem Indiánů. A není divu, že fanoušci Holešinského zvolili ve svém hlasování hráčem měsíce října.

„Samozřejmě to těší, ale hokej je týmový sport a každý z těch, co jsou na ledě, přispívá svým dílem k výsledku mužstva. Pro nás v Plzni nyní hlavně oba brankáři,“ zdůraznil Holešinský.

Slovenský reprezentant Adrián Holešinský slaví jeden z gólů v utkání v Liberci. Gratulovat mu přijíždí Tim Söderlund.Zdroj: hcbilitygri.cz

V říjnu se zdálo, že se plzeňský tým zvedá, vyhráli jste čtyři z pěti zápasů, ale před pauzou přišla znovu série proher. Co s tím?

Sráží nás nevyrovnanost výkonů. V zápase přijde vždy nějaký výpadek, špatná pasáž. Třeba v Českých Budějovicích jsme vyhořeli (1:4), doma s Karlovými Vary jsme brali alespoň bod (2:3 pp), ale pak na Spartě to byl zase špatný výkon (3:5). Když prohrajeme první třetinu na střely 1:20, těžko můžeme pomýšlet na bodový zisk.

Vstupy do zápasů, to je asi další problém, který Plzeň trápí.

Je to o mentálním nastavení hráčů. I když o tom v kabině mluvíme, trenéři nás na to upozorňují, tak jsme profíci a měli bychom to zvládnout každý sám. Úvod, prvních deset minut, dávají utkání nějaký ráz a když vám to uteče, je pak těžké ztrátu dohánět. Věřím ale, že i tohle dokážeme zlepšit.

Vám osobně se herně daří, ještě víc poté, co do útoku přibyl Švéd Tim Söderlund. Je to hráč podle vašeho gusta?

Když přijde někdo nový, je to vždy impuls a tenhle je hodně pozitivní. Tim nám pomohl, ale není to jen o jednom hráči. Je třeba bojovat jako tým. O pauze jsme na tom pracovali a doufám, že to ukážeme v nadcházejících zápasech.

Jenže bude vám dál chybět zraněný Tomáš Mertl, nenápadný dispečer elitní plzeňské řady.

V lajně s Tomášem a Timem nám to skvěle klapalo. Tomáš možná nemá takové bodové statistiky, jak by si někdo představoval, ale je to stále skvělý centr, který pro nás na ledě odvádí neskutečnou práci. Nezbývá než si přát, aby se rychle uzdravil.

Po přestávce se v pátek utkáte doma s Pardubicemi, které extralize kralují po 18 kolech už s náskokem sedmi bodů. To je na rozjezd velká výzva, že?

Dynamo je silné, ale budeme doma a oni předtím ve středu hrají ještě zápas Ligy mistrů ve Finsku. Na utkání se chystáme, chceme odvést dobrý výkon a vyhrát. V dál našlapané tabulce se počítá každý bod a je třeba je sbírat.

První výhra v poháru. Zlepšuji se, hlásí mladý cyklokrosař