OBRAZEM: Jak trenér Andrašovský cepuje mladé hokejistky pro souboje se světem

V Třemošné u Plzně rozbily hokejové reprezentantky do 18 let závěrečný kemp před odletem na mistrovství světa. Šampionát v americkém Madisonu se koná nezvykle začátkem června. Hlavní trenér Dušan Andrašovský, někdejší slovenský útočník, který v české extralize největší část kariéry odehrál právě v Plzni a poté tu i zůstal, nominoval do závěrečné přípravy 23 hráček. Do dějiště mistrovství odletí výprava s ambicí získat některou z medailí ve středu 1. června. Před vstupem do turnaje by měly juniorky sehrát ještě přípravný duel se Švédkami. Šampionát pak zahájí v pondělí 6. června střetnutím se Slovenkami, které v osmičce účastníků nahradily Rusky. V základní skupině se Češky utkají ještě s výběrem Švýcarska a Německa. Do čtvrtfinále postoupí dva celky.

