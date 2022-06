„Bude to samozřejmě velmi těžké, musím se zlepšit v řadě věcí. Peter byl v Plzni oporou a pro nás Slováky nastavil laťku hodně vysoko. Budu se snažit hrát svůj hokej. On byl spíše ofenzivnější, ale třeba se tomu také časem přiblížím. Určitě bych chtěl být dobrou posilou týmu,“ reagoval na očekávání rodák z Bratislavy a odchovanec tamního Slovanu.

Se slavnějším krajanem komunikoval před nástupem do Plzně jen letmo.

„Psali jsme si a Peter mi vylíčil, jak to bude celé probíhat. Čeští spoluhráči mi zase říkali, že se mohu těšit na kopec Homolka a každodenní běhání. Což mi moc nesedí (smích), ale každým tréninkem je to lepší a lepší,“ podotkl 188 centimetrů vysoký a 95 kilo vážící obránce.

Do přípravy v novém působišti se zapojil o týden dříve než většina jeho spoluhráčů. „Začal jsem s juniory a po prvním tréninku to byla fakt těžká regenerace. Prakticky jsem nemohl chodit do schodů (smích). Ale po pár dnech jsem se do toho zase dostal,“ konstatoval Vitaloš.

Nad šancí přestoupit do české extraligy dlouho neváhal. „Možná pár vteřin (smích). Když nabídka z Plzně přišla, řekl jsem ano a podepsal kontrakt,“ popsal sled událostí v minulých dvou sezonách hráč Nitry.

S nitranským celkem prošel důrazný bek letos až do finále, v němž ale padli se Slovanem. Teď se hráč, který si v 64 zápasech minulé sezony připsal dva góly a osm asistencí, chystá na debut v české nejvyšší soutěži.

„Určitě to bude těžší, očekávám více bruslení, techniky i silových soubojů. Doufám, že mě to posune dál a hlavně, že se bude dařit týmu,“ přál si hráč.

Do ciziny nejde poprvé. Má zkušenosti ze Švédska, kde za Rögle odehrál dvě sezony v nejvyšší soutěži juniorů.

„Pro mě to byla skvělá zkušenost. Ve Švédsku do toho šli všichni naplno, každý den, jedno, jestli byla sobota nebo neděle. Vědomí, že člověk musí hokeji dávat neustále maximum, bylo motivující. Zlepšil jsem se i v technice, získal na síle,“ vyzdvihl přínos dvouleté severské mise defenzivně laděný obránce.

„V Nitře jsem byl využívaný hodně na oslabení a za úkol jsem měl hrát vše co nejjednodušeji. Ale jsem připravený se přizpůsobit požadavku trenérů,“ prohlásil hokejový talent.

V mládežnických kategoriích Vitaloš pravidelně reprezentoval Slovensko, na mistrovství světa dvacítek v roce 2020 dokonce v roli kapitána. Zahrál si i za národní tým dospělých a nyní se rozkoukává v Plzni.

„Bydlím kousek od centra, což je super, vše mám v docházkové vzdálenosti. Zatím jsem tu sám s pejskem, přítelkyně dorazí možná tento pátek. Studuje na vysoké škole a má ještě zkoušky,“ vysvětloval mladý zadák.

Minulé roky se sice za kondici honil individuálně, ale šanci trénovat s týmem vítá.

„Dělal jsme trochu jiná cvičení, jiná byla skladba tréninků, ale jsem rád, že se nyní můžu připravovat se spoluhráči,“ prohlásil. „Zatím je to hlavně o běhání v nejrůznější formě, k tomu speciální kruhové tréninky a práce v posilovně,“ shrnul Martin Vitaloš program úvodního týdne zápřahu v áčku Indiánů.

OBRAZEM: Hokejisté Škody Plzeň zahájili přípravu včetně posil