„Guli na mě křičel, ať střílím, tak jsem poslechl. Ale ani nevím, jak puk do brány zapadl,“ přiznal obránce hokejové Plzně a včera autor prvního a zároveň vítězného gólu v duelu s Olomoucí.

Jak těžké bylo udolat tým z Hané?

S Olomoucí to nikdy není snadné. Hrají urputný hokej, je tam spousta soubojů a vždycky se čeká na první gól, který určí ráz zápasu.

Zpočátku vaší hru svazovala nervozita. Šlo o dopad předchozí porážky v Mladé Boleslavi, na ledě soupeřů páté v řadě?

Mohlo to tak být. Venku nám teď pár zápasů nevyšlo, ale do každého utkání je třeba jít s čistou hlavou a bojovat o vítězství. Což nám proti Olomouci vyšlo.

Jestliže na cizím ledě se Plzni nyní nedaří, tak doma je úspěšná. V čem je problém?

Těžko říct, protože kdybychom to věděli, tak to změníme. Chce to ale co nejrychleji zlomit, protožev play-off už nepůjde sérii uhrát jen doma.

V závěru utkání šlo i o hájení čistého konta gólmana Dominika Frodla. Snažili jste se mu hodně pomoct?

Ve třetí třetině za stavu 3:0 už nebylo podstatné, jestli dáme čtvrtý nebo pátý gól, ale hlavně přispět Frodlíkovi k nule. A povedlo se.

Počítáte mu nuly?

My ani ne, ale týmový pokladník velmi důkladně. Už se Frodlíkovi hlásil.