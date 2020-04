Teď má jasno. Dohodl se na pokračování spolupráce s Jokeritem Helsinky, v němž po ukončení zámořské mise dohrál uplynulou sezonu. Sklenička tak zůstává v Kontinentální hokejové lize (KHL).

„Už po sezoně jsem věděl, že bych v Jokeritu chtěl zůstat, a záleželo spíš na reakci klubu. Dal najevo zájem a já jsem rád, že bych tu měl hrát další dvě sezony,“ komentoval nový kontrakt 23letý reprezentant.

Právě výkony v národním týmu na minulých dvou světových šampionátech upoutal Sklenička zájem Montrealu a získal angažmá v zámořském celku. Splnění snu zahrát si NHL se však rodák z Rakovníka nedočkal i když o svou šanci bojoval téměř dvě sezony. Jenže první zahraniční angažmá po odchodu z extraligové Škody Plzeň strávil obránce jen na farmě Canadiens z Lavalu v AHL.

Druhou sezonu už ani tam nedostával příliš prostoru, a tak se Sklenička loni v prosinci rozhodl smlouvu s Canadiens ukončit a zamířil do finské metropole. S Jokeritem si tehdy plácl do konce sezony a v základní části KHL stihl 25 zápasů, v nichž si připsal pět bodů za dva góly a tři asistence. K tomu pak důrazný bek přidal v šesti utkáních play-off branku a finální nahrávku.

Finský tým sice v úvodu vyřazovacích bojů přehrál Jaroslavl a ve čtvrtfinále měl vyzvat Petrohrad, jenže s ohledem na šířící se pandemii koronaviru z play-off odstoupil. Následně byl zrušen i zbytek bojů o Gagarinův pohár.

Nyní má tak Sklenička před sebou novou výzvu. Dopředu byl rozhodnutý, že pokud se Jokerit ozve s nabídkou na prodloužení kontraktu, nebude váhat.

„Pro mě to byla nejlepší volba. Už to, že můžu hrát KHL v klubu z Helsinek je skvělé,“ řekl a vyzdvihl přednosti Jokeritu. „Jde o velmi kvalitní organizaci a já do týmu rychle zapadl. Kluci mě vzali, a i když se chystá určitá obměna kádru, tak jádro zůstane. Líbil se mi i hokej, který jsme hráli,“ vysvětloval hráč.

Poté, co si protáhl působení na severu o další dvě sezony, je zase klidnější. „Nedalo se odhadnout, jak pandemie ovlivní hokejový trh. Situace se sice zlepšuje, ale nějaká omezení stále trvají a nikdo neví, jak to bude dál. Teď nezbývá než věřit, že se KHL rozjede podle plánu na přelomu srpna a září,“ uvedl Sklenička s tím, že finský klub své hráče teprve obešle se zprávou, kdy a kde se tým před sezonou sejde.

I když se nařízení kvůli koronaviru uvolňují, pro Skleničku se toho zatím příliš nezměnilo. „S přítelkyní jsme stále na chalupě mých rodičů u Berouna. Režim je sice volnější, dá se vyjet ven na kole, ale dál se připravuji hlavně sám. Nově by se ale měla otevřít fitka, takže bude konečně zase kde pořádně posilovat,“ pochvaloval si.

Jeho příprava na další sezonu už totiž začala. „Z Jokeritu mi přišly pokyny, co bych měl v příštích dnech dělat, a nyní se budou zadávané dávky postupně zvyšovat. Čas bez ledu byl ale hodně dlouhý, takže bych se rád ještě před odjezdem na přípravný kemp někde rozjezdil. Snad to bude možné,“ přál si David Sklenička.