S rodinou v předstihu oslavil Vánoce, pak se sbalil na zámořskou misi, v neděli ještě odehraje s plzeňskou Škodovkou extraligový zápas v Třinci a večer se pak bude hlásit na srazu české dvacítky před odletem na mistrovství světa v Kanadě.

Šampionát se za mořem koná od 26. prosince do 6. ledna a z Plzně si nominaci vysloužil ještě útočník Sebastián Malát.

„Je to trochu složitější, ale snažím se vše brát s nadhledem. Do Třince jedeme sice už v sobotu, ale jsem moc rád, že můžu týmu v zápase na ledě prvního pomoct. Vyhrát chceme vždycky, ale proti lídrovi ještě o něco víc,“ prohlásil Jiříček.

Jen nedávno oslavil osmnáctiny, ale mezi chlapy řádí. Vedle plnění defenzivních úkolů stihl rodák z Klatov v 28 zápasech nasázet pět gólů a k tomu přidal šest asistencí. Parádní bilance.

Co od souboje na ledě extraligového lídra očekáváte?

Oceláři mají hodně zkušený tým, moc mladých kluků tam není, ale chceme navázat na výkon z Pardubic, kde jsme naposledy brali bod, a něco urvat i v Třinci.

Hned poté se připojíte k české juniorce chystající se na světový šampionát. S jakými ambicemi vrcholnou akci vyhlížíte?

V Kanadě se budeme prát za Českou republiku. V každém zápase chceme hrát jako tým, táhnout za jeden provaz a hlavně předvést to nejlepší, co umíme, a uvidíme, kam nás to dovede.

Když srovnáte sílu české juniorky z minulého mistrovství a té aktuální, co vám vychází?

Ročníky se vyměnily, takže ten tým je hlavně úplně jiný a nějak specifický. Jsme spolu zhruba od šestnácti let, a i když jsme zatím nic velkého nevyhráli, tak máme za sebou nějakou cestu a je čas to zúročit. Samozřejmě už ve skupině narazíme na těžké soupeře a každý zápas bude třeba odmakat nadoraz.

Český výběr se v Kanadě musí obejít bez očekávané gólmanské jedničky Nicka Malíka, který nominaci odmítl. Je to velká ztráta a jak jeho rozhodnutí vnímáte?

Nick nám sice bude chybět, ale jeho rozhodnutí je třeba respektovat. Ale ohledně brankářů patříme ke světové špičce, a proto věřím, že Honza Bednář i další kluci nás podrží. Že se o ně budeme moct opřít.

Čeká vás v covidových časech během šampionátu, podobně jako na tom předchozím, pobyt v uzavřené „bublině“?

Netuším přesně, jak jsou teď v souvislosti s covidem nastavená pravidla. Vím, že nás čekají nějaké testy doma a pak po příletu do Kanady. A poté bychom měli mít snad volnější režim, a ne jako minule, kdy jsme se mohli pohybovat jen mezi hotelem a halou. Ale letíme za moře kvůli hokeji, takže musíme být připraveni přijmout i nějaká omezení.

Šampionát zahájíte o druhém svátku vánočním zápasem s domácí Kanadou. Jaké to bude, narazit hned na úvod na největšího favorita?

Pro nás všechny to bude velká zkouška. Jen soupiska soupeře budí respekt, ale zase tamní fanoušci budou nažhavení, bude se hrát nejspíš před plnou halou, a co víc bychom si mohli přát. Bude to zážitek, na který jsem se těšil už jako malý kluk.

Ve skupině se poté utkáte ještě s Finskem, Německem a Rakouskem.

Nejde si vybírat. V těch utkáních nebudeme favority a je třeba hrát s plným nasazením. Prostě ze sebe vydat to nejlepší a je jedno, zda proti Kanadě, nebo proti Rakousku. Jen tak si můžeme vybojovat dobrou výchozí pozici pro play-off.

Zápasy na mistrovství i výkony hráčů budou pečlivě sledovat skauti celků z NHL. Budete tak ještě pod větším tlakem?

Já osobně ne. Soustředím se na utkání a chci podat co nejlepší výkon bez ohledu na to, kdo na mě zrovna kouká. Vždyť skauti jezdí i na extraligová utkání, stahují si videa a sledují nás průběžně, takže juniorské mistrovství bude jen dalším střípkem do té skládačky.

Sen je na šampionátu zlomit čtvrtfinálové prokletí a po letech se probít do bojů o medaile?

Ano, takový sen máme a pro jeho splnění chceme udělat maximum. Neznám nic krásnějšího než přivézt domů nějakou medaili. Ale k tomu se musí sejít spousta věcí.

