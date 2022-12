I když už proti Plzni v sezoně hrál, v rodném městě se obránce Jakub Jeřábek jako soupeř ukázal v dresu hokejového Třince poprvé. „Nebudu říkat, že jsem nebyl nervózní. Bylo to zvláštní vyjet z opačné strany už na rozcvičku, ale prvním střídáním to ze mě spadlo. Zápas měl tempo, nebyl čas přemýšlet o něčem jiném,“ svěřil se 31letý bek, který po konci angažmá v KHL zakotvil mezi Oceláři.

A poprvé zažil, že Třinec venku prohrál po 60 minutách. Na západě Čech v neděli těsně 1:2. „Nedokázali jsme se udržet na puku v útočném pásmu a z toho pramenily i fauly, kterými jsme soupeři darovali přesilovky. Pak nás to stálo spoustu sil, které chyběly i směrem dopředu. Ale kluci z Plzně hráli agresivně, výborně nás dostupovali a asi i zaslouženě vyhráli,“ uvedl Jeřábek. „V závěrečné třetině to bylo kdo s koho, ale my jsme vpředu byli bezzubí,“ doplnil bek.

A jak se cítil, když plzeňští diváci po skončení zápasu vyvolávali jeho jméno?

„Připravoval jsem se na různé reakce. Tohle od nich bylo moc hezký a já jim za to děkuji,“ ocenil Jeřábek.

