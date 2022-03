Jak se regeneruje po zápase plném zvratů, jako byl ten v Brně?

Teď jdou zápasy rychle za sebou, takže regenerace je důležitá. S bodem jsme i nejsme spokojení. Vedli jsme 2:0, bohužel jsme vzápětí dostali dva rychlé góly, pak třetí na začátku třetí třetiny. Můžeme být nakonec rádi, že jsme uhráli alespoň bod.

První gól, co jste inkasoval, byl hodně smolný.

To byl. Jejich obránce střílel od modré, já šel do zákroku, bohužel se tam připletl náš hráč. Jel odstavit soupeře. A letící puk po teči od jeho hokejky prošel do sítě.

Šanci na místo ve čtyřce má v závěru základní části stále pět týmů, kromě čtvrté Plzně ještě Sparta, Pardubice, České Budějovice a Liberec. Už loni jste se takhle do posledního kola rvali o přímý postup do čtvrtfinále. Je to teď podobné?

Jo, je to hodně podobné. Myslím, že pořád šanci máme. Budeme se snažit vyždímat šest bodů a uvidíme, co se stane v posledním kole, kdy máme volno.

Ačkoliv do konce chybí tři kola, Škodovka má před sebou už jen dva pokusy. V pátek hraje na ledě posledního Zlína (začátek 17.30) a v neděli se doma utká s třináctými Karlovými Vary (17.00).

To je právě ošemetné. My do obou zápasů musíme jít na sto procent a nekoukat na to, proti komu hrajeme. Jestli už má někdo jasný sestup jako Zlín. My prostě musíme oba zápasy vyhrát, jiná cesta do čtyřky není.

Hráči říkají, že na ledě už je to vypjaté, jak tyhle zápasy vnímá gólman? Zajíždí soupeři více do brankoviště, snaží se vás rozhodit?

Jo jo. Už to začalo pár kol dozadu, třeba doma s Olomoucí, nebo naposledy doma s Kladnem. Už jsou to vyhrocené zápasy. Vypadá to fakt jako play-off. My do toho musíme dávat ne sto, ale sto dvacet procent. Nějaké sebeobětování pro tým už na ledě musí být.

Zodpovědnost v brance je nyní na vás, jak hledáte potřebný klid?

Musím být v klidu i na ledě. Do rozmíšek před brankou se vůbec nezapojuji. Já si poodjedu do rohu, a tam se uklidním. Nejsem typ, který by se chtěl s někým prát. Kdybych se po někom ohnal, mohl bych vypadnout z koncentrace a pak by mi tam třeba prolétl nějaký laciný puk. Což nechci.

A co mimo led? Přečtete si knížku, pustíte si film?

Jak kdy. Buď si něco přečtu, projdu se venku, občas si zahraji play station. Je to různé. Na co se zrovna cítím, to udělám. Abych si vyčistil hlavu a byl připravený na další den, další trénink a další zápas.

Zdá se, že trenéři vás posunuli do role jedničky. Snažíte se tlak, který z toho plyne, nepouštět do hlavy?

Takhle to vůbec neberu. Když mi trenér řekne, jdeš do brány, tak se snažím odvést maximum. Samozřejmě, že chci chytat co nejvíc. Teď se mi to daří, o to víc však musím podávat kvalitní výkony na tréninku i v utkání. Abych se do brány dostal i v tom dalším.

To by mělo být v pátek ve Zlíně. Berani už jistě spadnou, ale pořád koušou, že?

Samozřejmě. Se Spartou naposledy odehráli naprosto vyrovnaný zápas. Myslím, že i Sparta byla překvapená, myslela si, že to bude jednodušší. A nás tam čeká to samé. Je třeba se připravit, vyhnout se podcenění a hlavně tam musíme vyhrát.

Na nedělní derby s Karlovými Vary už může být zase plná aréna. Těšíte se, že by diváků mohlo přijít výrazně víc, než předtím?

Rozhodně. S fanoušky je to v Plzni super. Já jsem vlastně pořádnou atmosféru zažil až teď proti Kladnu. Bylo to neskutečné, hrozně jsem si to užíval. Lidi vám zvednou výkon o pár procent, hraje se daleko líp. Jsem za to hrozně rád. Když jsem přišel do Plzně, byla sezona bez fanoušků a až teď se to konečně rozvolnilo.

Je smůla, že poslední kolo má Škodovka volno a už nebudete moc nic ovlivnit?

No, smůla… Mohli jsme si to i pár kol dozadu uhrát sami. I teď si pořád myslím, že si to ještě můžeme uhrát sami. Každé kolo jeden tým stojí, je to dané, a teď to prostě vyjde na nás.

Chtěli jsme víc, ale i za bod jsme rádi, říká obránce Kremláček

Program 58. kola (pátek 4. března)

17.30

Zlín (15.) - Škoda Plzeň (4.)

Karlovy Vary (13.) - Sparta Praha (3.)

Vítkovice (8.) - České Budějovice (6.)

18.00

Olomouc (10.) - Pardubice (5.)

Kladno (14.) - Mladá Boleslav (9.)

Liberec (7.) - Kometa Brno (12.)

Mountfield HK (1.) - Litvínov (11.)

volno má Třinec (2.)