Dohrávka 10. kola v Ostravar Aréně začíná ve středu v 16.00 hodin. S vítkovickou Riderou se pak plzeňští Indiáni střetnou znovu v neděli doma (16.30), když předtím v pátek budou hosty hradeckého Mountfieldu (18.00).

Aktuálně třinácté Vítkovice vyrukují do prvního vzájemného zápasu v sezoně s pátou Plzní posílené o útočníka a v minulé sezoně i nejproduktivnějšího hráče týmu Dominika Lakatoše, který předčasně ukončil finské angažmá. Cílem bude zlomit sérii tří těsných proher v řadě. Ale horší sérii tří zápasů, z nichž káply jen dva body, chce zvrátit také Škodovka. Do boje vyjede se všemi reprezentanty a navíc nejspíš i s uzdravenou dvojicí hráčů - obráncem Vojtěchem Budíkem a střelcem Ludwigem Blomstrandem.

Po desetidenní pauze od posledního utkání jsou hráči natěšení.

„Minulý týden byl hodně fyzický. Jela se kondice, hodně jsme bruslili, abychom měli dost energie do dalších zápasů. Takže se potrénovalo, víkend byl volný a teď na to zase vlítneme,“ prohlásil Tomáš Mertl, 35letý plzeňský centr a v sezoně zatím autor dvou gólů a desítky asistencí.

Poslední zápas před pauzou s Litvínovem doma Škodovce vůbec nevyšel. V závěru jste sice dotahovali hrozivou ztrátu 0:4, ale jen k těsné porážce 3:4. Vraceli jste se ještě k tomu utkání?

Zápas jsme si rozebrali a vůbec nejsme spokojeni s tím, že z minulých tří utkání jsme brali jen dva body. A co chybělo proti Litvínovu nejvíc? V první třetině jsme přes řadu šancí nedali gól, zatímco soupeř z minima, co měl, skóroval. A ve druhé třetině jsme pak měli špatnou pasáž, kdy nám to tam napadalo. Pak jsme do toho ještě kopli, skoro jsme ztrátu dotáhli a takovou hrou bychom se chtěli teď zvlášť doma prezentovat.

Jako by plzeňskému týmu víc sedělo, když soupeř chce hrát hokej než když vám čelí urputnou hrou.

V téhle sezoně je časté, že týmy to vzadu zarazí, postaví se nám v pěti a my jezdíme do plných. Přitom to neplatí jen o mužstvech ze spodku tabulky. Takhle se třeba prezentuje i první Třinec. Oceláři to hodně zavírají, vzadu jsou důrazní a čekají na brejky. A to nejen venku, ale i na domácím ledě. Sezona je sestupová, dolů můžou jít až dva týmy, takže každý hraje na výsledek, na body víc než na krásu.

K překonání zarputile bránících týmů jste si předtím pomáhali v přesilovkách, v jejichž využívání jste patřili k nejlepším v soutěži. Ale to se nyní zadrhlo. Mají vás soupeři tak přečtené nebo jde jen o momentální výkyv?

Tak to v hokeji bývá. Někdy vám to jde, ani nevíte jak. A jindy se zase snažíte, tlučete do toho a prostě to nejde. Ale pořád je třeba pracovat v tréninku a v zápasech odvádět poctivý výkon. Tlačit se do soupeřovy branky a chodit do zakončení. Z toho můžou přijít odražené puky a z nich góly, které nakopnou přesilovkovou lajnu i celý tým.

Co očekáváte od nadcházejícího dvojutkání s Vítkovicemi?

Ještě jsme s nimi v sezoně nehráli, ale je jasné, že zvlášť doma budou chtít konečně zase bodovat. To však chceme i my. Trenéři nás na soupeře připraví a rozhodně se nechceme vracet s prázdnou. Což dvojnásobně platí o nedělním utkání u nás.

Ridera je aktuálně třetí od konce tabulky, horší je už jen Kladno a totálně poslední Zlín. Jaký soupeř vás tedy čeká?

Nepříjemný, těžký, oni ani jiní v extralize nejsou. Každý dělá maximum, aby se vyhrabal co nejvýš. Vítkovičtí sice minulé tři zápasy prohráli, ale velmi těsně a na pár gólů. Takže nic lehkého nás tam nečeká. Bude to o bojovnosti, maximálním nasazení a vůli jít za gólem. Ale mě se proti Vítkovicím hraje dobře, tak snad to bude platit i tentokrát.