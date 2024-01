Hokejová Plzeň vedla doma nad Jihočechy už o tři branky, aby nakonec v dramatickém duelu urvala výhru 4:3.

Plzeňský útočník Ondřej Matýs (druhý zleva) se raduje v zápase s Českými Budějovicemi z jednoho ze svých dvou gólů, kterými přispěl k výhře Škodovky. | Foto: hcplzen.cz

Doma předtím svalili Vítkovice, s Kometou padli, ale středeční zápas s Českými Budějovicemi dotáhli hokejisté Škody Plzeň k vítězství 4:3 a na třetí pokus Motor v sezoně konečně porazili.

Škodovka v dohrávaném 29. kole extraligy vedla nad Jihočechy 2:0 a 4:1, jenže luxusní náskok málem ztratila a o výhru musela na závěr třízápasové domácí série hodně bojovat.

Už první třetina přinesla rychlý hokej a víc radosti pro domácí. Sice do první šance se prodral budějovický Gulaš, ale cinkla jen tyčka za Hlavajem hájícím svatyni Indiánů. Na pas za obranu hostů si pak najel Hrabík, sólo zakončil minelou, jenže Plzeň pokračovala v náporu a v čase 4:37 udeřila.

Útočným pásmem zakroužil kapitán Schleiss a po čistém průstřelu od modré se po 11 zápasech konečně radoval z gólu – 1:0. A krátce nato brankáře Hrachovinu ranou propálil Pour – 2:0.

Hosté bleskovým využitím první přesilové hry snížili, prosadil se Ordoš – 2:1, Škodovku to však jen přibrzdilo. Matýs napoprvé rozvibroval jen tyčku, ale před první pauzou vrátil Plzni dvougólový náskok – 3:1. Že je při chuti potvrdil útočník zkraje prostřední periody, když v přesilovce usměrnil puk za vyjetého gólmana – 4:1.

Jenže Motor to nezlomilo. Skórem dál hýbaly přesilové hry a Jihočechům zvlášť vycházely. Ve 35. minutě skóroval z dorážky Valský a když do přestávky chyběla sekunda, zadělal Ordoš na drama – 4:3.

Jihočeši se ještě hnali za vyrovnáním, škodováci však už tři body s přispěním Hlavaje v bráně uhájili, a to přes dlouhou power-play hostů.

V pátek Indiáni zase po čase vyrazí za soupeři, a to na led poslední Mladé Boleslavi.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Měli jsme dobrý vstup do zápasu a dostali se do vedení, ve druhé třetině jsme odskočili na 4:1, bohužel jsme z toho ještě udělali drama. Inkasovat tři góly v oslabení je strašně moc. A není to poprvé, už v minulých utkáních jsme nedokázali přesilovky soupeře ubránit a hosté se tím dostali zpátky na koně. Třetí třetina byla hektická, kluci to ale odmakali až do konce a tří bodů si vážíme. Ono je strašně ošidné hrát třikrát po sobě doma. Doufali jsme v šest bodů a jsme rádi, že se nám to povedlo.“

Ladislav Čihák (České Budějovice): „Utekl nám začátek, nechali jsme si dát tři góly a pak jsme to celý zápas honili. Je to těžké, začínalo to v obranném pásmu, kde jsme nezacházeli dobře s pukem, neukončovali souboje, byli jsme často zavaření. Bohužel, už jsme to pak nedohnali, ale pozitivní je, že jsme to za ani stavu 1:4 nevzdali, dali jsme tři góly z přesilovky. Ale nestačilo to a soupeř vyhrál.“

Škoda Plzeň - České Budějovice 4:3

Třetiny: 3:1, 1:2, 0:0. Branky a nahrávky: 5. Schleiss (Kvasnička), 7. Pour (Lev, Rekonen), 19. Matýs (Indrák, Piskáček), 23. Matýs (Rekonen, Mertl) – 11. Ordoš (Kondelík, Gulaš), 35. Valský (F. Přikryl, Kubík), 40. Ordoš (Kondelík, D. Simon).

Rozhodčí: Ondráček, Mejzlík – Špůr, Zíka. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:3. Střely na branku: 25:23. Diváci: 4 136.

Nejlepší hráči: Ondřej Matýs – Jan Ordoš.

Plzeň: Hlavaj – Malák, Zámorský, Laakso, Kvasnička, Houdek, Piskáček – Lev, Pour, Rekonen – Mertl, Schleiss, Šiler – Indrák, Söderlund, Matýs – M. Soukup, Hrabík, Jansa. Trenéři: Kořínek a Bombic.

České Budějovice: Hrachovina – Pýcha, Štencel, Kachyňa, Hovorka, Doudera, Vráblík – Ordoš, Kondelík, Gulaš – M. Beránek, F. Přikryl, Kubík – D. Simon, Hanzl, Valský – Chlubna, Toman, Koláček. Trenéři: Čihák a Hanzlík.