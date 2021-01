A to plzeňští trenéři při absenci tří klíčových centrů (Mertl s Musilem zranění, Kracík trest) lepí sestavu, jak se dá. I tak Plzeňští dokázali srazit extraligového lídra.

„Zápas nám vychytal Dominik Pavlát, takže dík patří hlavně gólmanovi,“ ocenil plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

Škodovka od 12. minuty vedla díky přesilovkové trefě Poura, jenže pak to byl dlouho jen souboj Ocelářů s Pavlátem, který dostal přednost před jedničkou Dominikem Frodlem. Indiáni byli místy pod drtivým tlakem, ale 21letý gólman odolával a v závěru zápasu pak Západočeši frustrované hosty dorazili čtyřmi góly.

Přitom pro Pavláta, který přišel v létě z Chomutova, to byl teprve pátý zápas za Škodovku. Podruhé v řadě však udržel čisté konto, když neinkasoval ani předtím v Litvínově, a neprůstřelnost drží bezmála 144 minut.

„Nul si vážím stejně. Možná malinko těší víc ta proti Třinci, přeci jen jsme hráli proti lídrovi soutěže. Navíc byla na domácím ledě, jen škoda, že bez fanoušků,“ zalitoval Pavlát.

Útoky Ocelářů zkrotil 38 zákroky. „Utkání bylo těžký. Třinec měl spoustu šancí. Jsem moc rád, že mi tam nic nespadlo a pomohl jsem týmu ke třem bodům,“ říkal rodák z Tábora.

Gól nepustil, přestože zvlášť ve druhé třetině byl pod palbou a několikrát čelil nájezdům nejlepšího extraligového střelce Matěje Stránského. V nedělním zápase autor dvou gólů ale Pavláta nepřekonal.

„Speciálně jsem se na něj nechystal. Kdybych se takhle měl připravovat na všechny jejich střelce, tak nedělám nic jiného. Jsem ale rád, že mi Stránský gól nedal,“ potěšilo vytáhlého brankáře.

Oceláři ve snaze zlomit Pavlátovo kouzlo do brankáře často najížděli. „Asi si mysleli, že mě tím rozhodí, ale se mnou to ani nehnulo,“ říkal s úsměvem Pavlát.

Ačkoliv úspěšnost zákroků udržel na famózní úrovni 95,71 %, myšlenkami, že by mohl plzeňskou branku hájit častěji, třeba už v pátečním derby s karlovarskou Energií, se nezaobírá. „V hlavě to nemám. Záleží jen na trenérech, jestli mě nechají chytat. Já se snažím makat na tréninku i v zápase na sto procent,“ prohlásil další talent, který do Plzně přitáhl trenér gólmanů Rudolf Pejchar.

STRAKŮV HATTRICK

Jestliže hlavním hrdinou vítězné bitvy s Třincem byl brankář Pavlát, v poli se blýskl Petr Straka.

Hubený náskok Škodovky teprve v 52. minutě zdvojnásobil znovu v početní výhodě Peter Čerešňák a pak přišly Strakovy chvíle, v nichž dravý útočník zkompletoval čistý hattrick. V Plzni první. Třígólovou nálož odpálil za šest minut a 16 vteřin.

„Kluci mi hned hlásili, že mě to bude něco stát, ale byl to skvělý pocit,“ připustil na klubovém facebooku Straka.

Hattrick se prý rodil poměrně snadno. „Před prvním gólem jsem nahrával před třineckou bránu Gulimu, ten chtěl zakončit do prázdný, ale puk se zastavil o gólmanovu brusli a já ho doklepl za čáru,“ popsal Straka, jak zvyšoval na 3:0.

Oceláři ještě riskli hru bez brankáře a Straka trefil opuštěnou třineckou klec. Dokonce v oslabení. „Zkusili to v šesti, puk se odrazil k nám a já ho jen vyhodil směrem k jejich bráně. Se štěstím to tam spadlo,“ popsal svůj druhý gól, na který jen po 69 sekundách navázal. „Hráli dál vabank a propadli. V přečíslení tři na jednoho jsem chtěl nahrávat, ale jejich bek to vyklekl, tak jsem raději střílel a Kacetlovi to prošlo mezi betony,“ říkal Straka. Své sezonní saldo zvýšil na devět gólů.