Generální manažer hokejové Škody Plzeň rozebírá nepovedenou sezonu, hovoří o odcházení ze střídačky i výhledu do budoucna.

Martin Straka. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Znovu jen dvanácté místo a konec v předkole extraligového play-off, v němž hokejové Škodě Plzeň vystavil rychlou stopku pátý Litvínov. Nelichotivý výsledek roztočil vír změn.

Na odchodu jsou hráči, sportovní manažer Tomáš Vlasák a skončili i trenéři Petr Kořínek, František Bombic a střídačku opouští i generální manažer Martin Straka. „Přijdou noví trenéři a na střídačce bych neměl být ani já. Máme pár jmen vytipovaných a jednáme. Chceme sebevědomého šéfa lavičky,“ vyhlašuje zároveň spolumajitel klubu.

Co převažuje? Zklamání z nepovedené sezony nebo pocit, že výsledek odráží reálné možnosti týmu?

Pořád je ve mně zklamání. I když jdete do předkola z 12. místa, můžete postoupit. Proto nemůžeme být spokojení.

Zvlášť když je to další podprůměrná sezona v řadě.

Přitom jsme se chtěli pohybovat jinde, od osmého do desátého místa. Jenže když se motáte na chvostu, nejste v pohodě. Hráči ani trenéři. Naštěstí na poslední místo zahučelo Kladno, udělala se díra, dole se motala i Boleslav, a tím se vše malinko uvolnilo. V lednu nastalo lepší období, ale stále to bylo nahoru dolů.

Je to odraz limitů, které tým měl?

Spíš jsme měli problém s produktivitou, na každý gól jsme se nadřeli a největší trápení byly přesilovky. Vůbec nám nešly. A když se v zápasech lámal chleba, byl to průšvih. Spoustu zápasů jsme také prohráli o gól, nevyužili jsme šance.

Tolik chyběl rozdílový hráč, střelec, schopný rozhodovat zápasy, otáčet utkání na stranu Škodovky?

Sparta má Řepíka, Budějovice Gulaše, o Pardubicích se ani nebavím. Někteří z těch kluků Guly, Čerešňák, Bulíř byli i v Plzni a v té době jsme byli čtvrtí v přesilovkách. Letos dvanáctí. Hráči sice bojovali na limitu, jenže ve finální fázi nám chyběla větší kreativita, intuice. Jako ji měl třeba dříve Horvy (Pavel Horváth) ve fotbale. Viděl čtyři varianty dopředu, to my neměli. Možná tlačíme kluky do něčeho, co neumí. Tím je nechci hanit, ale Guly, Bulda, Čero, ti to dokázali uhrát.

Jenže při hledání klíčového útočníka jste znovu sáhli vedle. Po Dánu Meyerovi se neprosadil ani kanadský útočník Luke Adam.

Když bereš Kanaďana za 200 tisíc, je to vždy trochu loterie. Nebo vezmeš hráče za 600 tisíc a z devadesáti procent víš, že je to on. Tak to je. A Vlasy (Tomáš Vlasák) se musel pohybovat v mezích našeho rozpočtu, který je spíš lehce pod středem. V minulosti se to dařilo, cizinci se povedli, teď je to horší. Když šel Luke od nás do Banské Bystrice, vítali ho jako rozdílového hráče, no a o Vánocích skončil i tam.

Plzeň i v dobře rozehraných zápasech často srážely herní výpadky, špatné pasáže. V čem byl problém?

To bylo nepohodou v mančaftu. Většinou po vstřeleném gólu jsme hned inkasovali, nebo nám spadla hlava dolů po inkasované brance, po zbytečném faulu. Odehráli jsme jeden dva dobré zápasy, pak zase dolů a začínalo se od začátku. Je to o vyhranosti, o zkušenosti. Je třeba mít lídry, kteří tým podrží, a i když není perfektní zápas, zlomí ho.

Nemohl se role šéfa týmu chopit někdo ze zkušených hráčů v sestavě Škodovky?

Doufal jsem, že třeba Lvíček (Jakub Lev) nebo Holešinský by mohli, jenže ještě to není ono, co bych očekával. Pomohl nám příchod Tima Söderlunda, to bylo zlato, které jsme dostali. Tahal nás nahoru. Jak jsem řekl, trápila nás produktivita. Je trochu ostuda, když bodování vyhraje obránce (Zámorský).

Nečekalo se víc i od kapitána Jana Schleisse?

Nemusel mít úplně dobrou sezonu, ale Schleissík je hráč, který v zápasech i na tréninku nechá všechno. Příklad profesionála, jenž se na nic nevykašle. Kluk, na kterého každý den můžete sázet a ostatní se od něj mohou učit, jak pracovat.

Naopak byl hráč, který vás vyloženě zklamal?

Těm klukům to chci povědět do očí, nějaká setkání s hráči budou. Ale ještě něco bych chtěl říct k sezoně.

Konkrétně?

Měli jsme dobré zápasy i špatné, ale také byla doba, kdy jsme neměli s kým hrát a táhli jsme to na deset útočníků. A to proto, že jsme zachraňovali juniorku. I s dorostem je to nedílná součást A-týmu. Když nebudou v extralize, můžeme to zabalit. Juniorce hrozil boj o udržení a my jsme tam Šilera, Soukupa a Benáka prostě museli nechat. Až když byla juniorka zachráněná, začali jsme je brát zase do áčka.

Adam Benák dostával v úvodu sezony prostor v prvním útoku Škodovky, chodil na přesilovky. Nebylo to pro mladého útočníka příliš velké sousto?

Moje chyba, na šestnáctiletého kluka jsme toho naložili moc. Nebyli jsme v takovém rozpoložení, a když to nejde, začneš hrát jednoduchý hokej, což pro něj není. Se svou váhou a výškou nemá šanci. Ublížil jsem mu. Pak jsme ho nějakou dobu dávali dohromady v juniorce, jenže ani ta na tom nebyla ideálně. Ke konci se už srovnal. Je to skvělý hokejista, má to v sobě.

Série porážek se v sezoně několikrát natahovaly, což by v jiných klubech nejspíš vedlo k odvolání trenérů. Vy jste to ale neudělali.

Ve hře to bylo a kdyby se v polovině října nevyhrálo v Boleslavi, tak bychom my trenéři skončili. Já tak byl rozhodnutý. Moc možností, volný trenér, který by to mohl vzít, ale nebylo. Jednoho jsme oslovili, chuť jít do toho neměl. I tak to bylo blízko. V Boleslavi jsme prohrávali 0:3, jenže jsme to ve třetí třetině otočili k výhře a od té doby šla dolů naopak Bolka. Jediná dvacetiminutovka, a co udělala.

Zatímco většina týmů koncem ledna posilovala, Plzeň uvolnila do Pardubic reprezentačního gólmana Dominika Pavláta. Nebyl to signál, že sezonu vzdáváte?

Rozhodně ne. Impuls přišel od Dominika, že by si chtěl zahrát o titul. Od prosince jsme věděli, že smlouvu neprodlouží, že chce zkusit cizinu, možná NHL. Doufám, že mu to vyjde, přeji mu to. Dominik s námi mluvil na rovinu a byl připraven akceptovat jakékoliv rozhodnutí. Kdyby nám hrozil padák do baráže, tak jsme to neudělali.

Jenže Kryštofa Hrabíka jste přes nedostatek útočníků pustili do Sparty bez náhrady jen za finanční odstupné.

Stáli jsme o výměnu hráčů, ale Sparta nikoho nenabídla, takže nebylo co řešit.

Z Plzně po sezoně odejdou brankář Klouček, obránce Bučko, možná i Laakso a z útočníků Pour s Rekonenem. Proč zrovna oni?

Že odejdou Pour, Bučko a Klouček bylo předem dané. Přitom o Kloučka jsme hodně stáli, ale než jsme dotáhli odchod Pavláta, podepsal jinde. Co se týká Rekonena, není to o tom, že bychom ho nechtěli, ale potřebujeme místo pro cizince. To je i případ Laaksa. Máme rozjednaného zahraničního beka, bylo to skoro hotové, a teď se to zadrhlo. Takže existuje naděje, že by Fin Laakso mohl zůstat. Ale hledáme k Zámorskému podobný ofenzivní typ zadáka leváka, praváků máme dost.

Co byla pravda na spekulacích, že lanaříte Dominika Furcha, brankáře brněnské Komety?

Snažili jsme se o něj, ale až na další sezonu. Ani to nevyjde, protože je pod smlouvou v Kometě. Ukázalo se, že to nebylo tak, jak nám to formuloval agent. Byli jsme v jednání, najednou se podmínky začaly měnit a my jsme odstoupili. Gólmana ale dotahujeme, z ciziny, ale je to Čech. Chceme mít znovu silnou brankářskou dvojku.

Když ne jmenovitě, alespoň podle postů prozraďte, koho chcete nově získat do kádru?

Měl by to být brankář, dva obránci a tři útočníci. A ještě o jednom budeme jednat. Hledáme důrazného hráče, který to na ledě rozjiskří.

Kdo nahradí Tomáše Vlasáka na postu sportovního manažera?

Je to stále čerstvé, ale vypadá to, že tahle agenda spadne na mě. I předtím jsme to dělali společně. Kontakty máme, známe se s agenty, s hráči. Něco jsem vytipoval já, něco Tomáš. Možná nám zaostává skauting, přímé sledování lig na Slovensku, v Německu, a tomu bychom se chtěli víc věnovat.

Nebude vám po Vlasákově odchodu chybět oponent, jehož názory byste při rozhodování bral v úvahu?

Přijmu každý názor, každého si vyslechnu. A oponentem by měl být trenér, jeho asistent. S těmi musíme najít společnou cestu.

Věříte, že zatím neodtajněné posily pozvednou výkony Plzně? Že další sezona bude lepší než dvě předchozí?

Máme plán, kam bychom se chtěli postupně posouvat. Prvním krokem je stabilizovat kádr a rozhodně nejde čekat, že příště budeme útočit na medaile. Naším cílem bude postup do play-off a pak se uvidí.

Je složité po neúspěšných sezonách oslovovat možné partnery, sponzory?

Žádný neodešel a s většinou je podepsáno na další sezonu. Na nových pracujeme, což je hlavně záležitost Honzy Šmuclera (spolumajitel klubu, předseda představenstva). I během sezony se vrátili partneři, kteří tu byli dříve, a rozpočet mírně narostl. Jsme na cestě, ale je to běh na dlouhou trať.