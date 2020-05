„O Matěje jsme měli zájem už v průběhu loňské sezony, protože jsme sháněli praváka do obrany, ale byl pod smlouvou, tak jsme se rozhlíželi i jinde,“ říká k příchodu Stříteského Tomáš Vlasák, sportovní manažer HC Škoda Plzeň. „Když jsme se dozvěděli, že Matěj ve Varech skončil, vstoupili jsme do jednání a prezentovali jsme, že o jeho služby máme velký zájem. Prozatím se jedná o jednoletý kontrakt. Je silný jak ve hře dozadu, tak má velice dobrý ofenzivní potenciál. Tedy splňuje parametry, které u našich obránců očekáváme. Má navíc vynikající střelu,“ pokračuje Vlasák.

„Jedná se o závazek, protože klub má nějaké očekávání, ale to stejně jako já od sebe. Je to pro mě velká motivace! Plzeň je super organizace, jež se dlouhodobě pohybuje v horních patrech tabulky. Chtěl bych svým podílem přispět, aby se nová sezona podařila a my byli co nejvýš,“ uvádí Matěj Stříteský.

Vsetínský odchovanec poprvé nakoukl do nejvyšší české hokejové soutěže v dresu valašského klubu, a to již v ročníku 2006/07. V následujícím ročníku se stále v juniorském věku přesunul na sever Čech, když posílil litvínovský klub. V Litvínově Stříteský působil dohromady sedm sezon v řadě.

Před sezonou 2014/15 nastalo velké loučení, Matěj Stříteský se přesunul do Mladé Boleslavi, v jejímž dresu nastupoval necelé čtyři roky. V průběhu ročníku 2017/18 posílil tehdejšího extraligového nováčka z Jihlavy, v tomto klubu se Stříteskému velice slušně dařilo bodově. Následující sezonu přišlo čtvrté extraligové angažmá, tentokrát se Matěj Stříteský stěhoval do Liberce. Zde vydržel jediný rok, posledním klubem, za který bek nastupoval před příchodem do Plzně, byla zmiňovaná karlovarská Energie.

V Tipsport extralize zatím Matěj Stříteský odehrál v základní části a play off 543 zápasů. 183 cm vysoký obránce v nich posbíral dohromady 158 kanadských bodů za 58 gólů a 100 asistencí. Stříteský prošel všemi mládežnickými výběry reprezentace České republiky, v seniorském národním týmu nastoupil do čtyř zápasů.