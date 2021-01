„Jsou to naši hráči, kteří v Plzni hokejově vyrůstali. A o to, abychom jim prodloužení jejich smluv nabídli, si svými výkony řekli,“ vysvětlil prodloužení kontraktu s oběma hráči sportovní manažer klubu Tomáš Vlasák.

O Petra Kodýtka byl zájem i v dalších klubech, přesto se šikovný centr rozhodl v Plzni setrvat. „Věřím, že je to dobrý krok a že se tu budu nadále posouvat,“ uvedl 22letý útočník. Se 168 centimetry výšky nejmenší hráč v extralize nastupuje v nejvyšší soutěži pátou sezonu, na kontě má 207 zápasů a v aktuálním ročníku se může pochlubit skvělou bilancí - v 31 utkáních si připsal 14 gólů a pět asistencí. V týmové produktivitě patří Kodýtkovi čtvrté místo.

„Petr udělal velký posun a jsme rádi, že i přes jiné nabídky se rozhodl v Plzni zůstat. Věříme na základě jeho letošních výkonů, díky kterým si v prosinci řekl také o pozvánku na ruský Channel One Cup, že se u nás bude dále zlepšovat. Vkládáme do něj velké naděje,” konstatoval Vlasák.

Aktuální forma a potenciál k zlepšování přivedly k nové smlouvě také o rok staršího Lukáše Kaňáka. I ten dosud nastupoval v nejvyšší soutěži jen za Plzeň, a to čtvrtým rokem. V běžící extralize si bek, který rovněž nevyniká výškou, ale nahrazuje to rychlostí a šikovností, připsal v 28 zápasech jeden gól a k tomu pět asistencí. „Jsem rád, že mi trenéři i vedení klubu důvěřují a nabídli mně novou smlouvu. Od mladých let jsem hrál za Plzeň a jsem rád, že zde budu ještě dva roky pokračovat,“ prohlásil Kaňák.

„Lukáš má potenciál se dál výkonnostně posouvat. S trenéry se shodujeme, že na hokejce je to jeden z nejlepších beků zejména co se týče kontroly puku a své role v přesilovce,“ vyzdvihl přednosti mladého obránce Tomáš Vlasák.