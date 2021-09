Bez dlouholeté opory Milana Gulaše, s obměněným kádrem, novým trenérským štábem a s řadou novinek těsně před startem vyhlíží zahájení extraligy hokejová Škoda Plzeň.

Nadcházející ročník Indiáni odpálí v pátek v Pardubicích (18.00) a v neděli pak doma hostí mistrovský Třinec (17.30).

A čerstvé novinky?

Jako kapitán potáhne Škodovku zkušený obránce Jakub Kindl. Za vůdce si ho zvolili sami hráči. Jeho asistenty budou Peter Čerešňák a Petr Kodýtek.

Navíc klub oznámil další posilu ofenzivy, lotyšského reprezentanta Martinse Dzierkalse. Čtyřiadvacetiletý forvard z Rigy má zkušenosti ze zámořských soutěží a jen nedávno se s národním týmem zúčastnil olympijské kvalifikace. V Plzni oblékne dres s číslem 17.

Co však zůstává, jsou ambice klubu dirigovaného majitelem a generálním manažerem Martinem Strakou.

„Ambice jsou stále vysoké, tím prvním krokem však zůstává postup do play-off. To znamená dostat se mezi osm týmů, které si zahrají čtvrtfinále,“ shrnul cíle na předsezonní tiskové konferenci Straka.

K startu extraligy vzhlíží natěšeně o to víc, že minimálně úvodní kola soutěže se odehrají, jak všichni doufají, zase před diváky zaplněnými ochozy.

„Opatření to umožňují, a tak doufáme, že přijde spousta lidí a hlavně že se extraliga na rozdíl od minulého ročníku takhle i dohraje. Nedokážu si představit, že by to tak nemělo být,“ prohlásil Straka.

„Už proto chceme dál hrát útočný hokej, dávat spousty gólů, aby se to našim fanouškům líbilo a na zápasy chodili,“ uvedl klubový šéf.

Že je po hokeji hlad, potvrdil i Petr Brzezina, prezident a předseda představenstva Škoda Transportation, generálního partnera plzeňského klubu.

„Plzeňáci jsou natěšení a věří, že hokejová Škodovka bude hrát znovu o nejvyšší příčky,“ zdůraznil.

To se ale v uplynulé sezoně nepovedlo. Indiáni sice v základní části skončili pátí, těsně pod čarou přímého postupu do čtvrtfinále, ale v předkole s dvanáctou Olomoucí po třech porážkách suše vypadli.

A strhl se vír změn.

Jenže tým nově vedený trenéry Václavem Baďoučkem a Milošem Říhou stíhaly v přípravě zdravotní trable, které jen nedávno vygradovaly. Půlku týmu zkosila viróza. „Už předtím jsme měli nějaké zraněné a nemoc to ještě umocnila. Ale jen brečet nám nepomůže. Musíme maximálně využít posledních pár dní a začít extraligu s pokorou. Začátek je důležitý,“ připomněl Říha. „Možná je ale lepší, že jsme si špatné období vybrali teď v létě než potom ve vrcholící soutěži,“ doplnil kouč.

SVOBODA UŽ TRÉNUJE

Dobrou zprávou je, že lékaři pustili do tréninku gólmana Miroslava Svobodu. „Míra je v pořádku, trénuje naplno a postupně zaujme své místo v týmu. Do extraligy však vstoupíme s brankářskou dvojicí Furch, Pavlát s tím, že až v den zápasu určíme, kdo bude chytat,“ sdělil Říha.

Shrnuto, Škodovka by měla do úvodního duelu v Pardubicích vyrukovat až na zraněného Gustafa Thorella kompletní.

Na co to bude stačit, ukáže až páteční večer.