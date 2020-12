V 18 zápasech nasázel Kodýtek sedm gólů, k tomu houževnatý šikula a centr úderné řady Indiánů přidal tři asistence a může se těšit na Channel One Cup v Rusku (17.–20. prosince).

Rodák ze Sušice bude jedním z nováčků ve výběru Filipa Pešána. Mezi náhradníky pro druhý turnaj Euro Hockey Tour jsou z Plzně ještě gólman Dominik Frodl a obránce Vojtěch Budík.

„Měl jsem obrovskou radost a za pozvánku do nároďáku jsem moc rád,“ reagoval 22letý forvard a se 168 centimetry nejmenší hráč extraligy na nominaci do Moskvy.

Tušil jste, že by pozvánka do reprezentace mohla přijít?

Před nějakým časem se mi ozval manažer reprezentace se žádostí o údaje z pasu. Jenže takhle nejspíš oslovil daleko víc hráčů, a definitivní potvrzení tak přišlo až během čtvrtečního tréninku, kdy byla oznámena definitivní nominace.

Co na to vaši spoluhráči z plzeňského týmu?

Kluci mi gratulovali, samozřejmě si někdo taky rýpl, ale to k tomu patří (úsměv).

Třeba kapitán Milan Gulaš prohlásil, že jste zářným příkladem toho, jak se v Plzni s hráči pracuje. A nominace je odměnou za vaše úsilí. Jak se to poslouchá?

Zvlášť od Guliho je to fajn slyšet. Nevím, co k tomu říct. Snažím se pořád zlepšovat a jsem rád, že si toho v nároďáku všimli. Letní příprava byla jedna z nejdelších, co jsem kdy absolvoval. V posilovně a na ledě s pukem jsem strávil spoustu času. Něco to přineslo a nezbývá než v tom pokračovat.

V českém áčku jste se ale premiérově objevil už loni na letním nováčkovském kempu.

Jenže tehdy se nás na soustředění sešlo pětatřicet čtyřicet mladých hráčů, z toho včetně mě čtyři z Plzně, a nyní jde o jeden z velkých mezinárodních turnajů. Takže je to úplně jiná úroveň a pro mě něco neskutečného.

K potvrzení startu v Moskvě musíte ještě před odletem projít testy na covid. Ubírá to na radosti?

Člověk to v hlavě má, ale nijak to neovlivní. Doufám, že všichni projdeme testy úspěšně. Nervózní z toho nejsem, ale upřímně, až to vyjde, doufám dobře, tak budu víc v pohodě.