„Bylo to podobné jako předtím při zápase v Kladně (Plzeň vyhrála 3:1). Moc toho na mě nešlo, což není nikdy příjemné. Ale něco na mě přece letělo, takže jsem úplně nevychladl,“ svěřoval se po utkání Frodl, který v běžící extralize zatím naskočil do všech 34 zápasů Škodovky. Celkově za Plzeň odchytal už 101. utkání.

Kdy jste v utkání začal myslet na další čisté konto?

Jakmile Milan Gulaš zvýšil naše vedení na 5:0. Pro mě je tedy lepší, když v zápase vedeme 1:0, 2:0. To je pak člověk soustředěný na chytánía nic jiného si nepřipouští. Ale takhle bylo jasný, že se hraje jen o to, kolik zápas skončí. V úvodu třetí třetiny mi to kluci svými fauly chtěli asi udělat ještě trochu těžší, ale pak padaly do ran a pomohli mi k nule.

Na paty vám šlape hradecký gólman Marek Mazanec, který vychytal pátou nulu. Sledujete se vzájemně?

S Mazim se znám, občas si napíšeme. Při mém nástupu do Plzně před minulou sezonou jsme spolu trénovali a ty nuly mu přeju. V úvodu sezony se mu stejně jako mně moc nevedlo. Byly tam nějaké blbé výsledky, ale postupně se to zlepšilo. Jen doufám, že těch nul budu mít víc než Mazi (úsměv).

Jak těžké bude po dvou zápasech s mužstvy ze spodku extraligy přeladit na souboj s vedoucím Libercem?

Bude to jiný hokej, jiný zápas, ale já se těším. Proti týmům z čela tabulky se nám docela vede a tak věřím, že to potvrdíme a Liberec doma porazíme. V Hrachovinovi mají sice kvalitního gólmana se zkušenostmi z nároďáku nebo z KHL, ale my jsmev ofenzivě silní.