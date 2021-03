„Nebudu lhát, nebylo to úplně ono. Byl jsem poměrně dost dnů i zcela bez ledu. V zápase tak přišly fáze, kdy jsem se šetřil, protože pořád jsem měl v hlavě, aby se mi to nevrátilo. Teď budou důležité zápasy. Jsem rád, že i další hráči se budou vracet do sestavy, protože potřebujeme, aby se do play-off dal tým dohromady a tam pak necháme úplně všechno,“ prohlásil zkušený kapitán, který byl u jediného plzeňského gólu a sám několikrát nebezpečně ohrozil libereckého gólmana.

V boji o přímý postup je ale jen jeden získaný bod málo, že?

Určitě je to málo. My jsme po celý zápas tahali za kratší konec a nedokázali jsme chytnout tempo Liberce. Na druhou stranu jsem rád, že na to, kolik jsme měli vyloučených, tak jsme gól nedostali. I když v některých fázích to tam hořelo hodně. Bohužel, když jsme pak přesilovky ke konci dostali my, tak jsme je zužitkovat nedokázali, což je velká škoda. Sahali jsme po třech bodech, hráli jsme pět na tři a měli bychom si s tím poradit, ale bohužel to nevyšlo. Teď nás však čekají ještě tři zápasy, ve kterých se může stát cokoliv a my se o to určitě porveme.

Jenže na aktuálně čtvrtý Liberec ztrácíte pět bodů.

Pořád zbývají tři zápasy a my rozhodně nic nebalíme. Věděli jsme, že zápas v Liberci bude zlomový. Bereme bod, já teď nedokážu říct, jak to bude ve výsledku stačit. Ve hře jich je ještě devět, my máme dva zápasy doma a jeden venku. Uvidíme.