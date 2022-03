Domácí Bruslaři v třetím souboji předkola dlouho vedli, ve třetí třetině ještě 2:1. Tedy do 50. minuty, kdy to Škodovka dvěma góly rychle po sobě otočila na svou stranu a v sérii sahala po mečbolu. Do konce utkání zbývalo necelých pět minut. Jenže přestřelka pokračovala a pálili Středočeši. Hned třikrát po sobě a Indiáni se tak ocitli na hraně vyřazení.