Škodovka prohrávala v Liberci 0:2 a ještě 2:3, ale od druhé třetiny se nastartovala, zápas otočila a v najezdech to dotáhla k vítězství.

Plzeňský útočník Adrián Holešinský střílí gól do odkryté liberecké branky. | Foto: hcbilitygri.cz

Hokejisté Škody Plzeň v nedělním podvečeru pomstili v Liberci své fotbalové kolegy z Viktorie, když ve 13. kole extraligy porazila Tygry po nájezdech 4:3. Vítězný proměnil Söderlund a Indiáni tak připravili šelmám první porážku na jejich teritoriu v sezoně.

Škodovka si na závěr první čtvrtiny základní části připsala čtvrté vítězství z minulých pěti zápasů a v tabulce je desátá.

Přitom vstup do utkání soupeřů z jarního předkola play-off (dál postoupil Liberec) měli Plzeňští tristní a po první periodě prohrávali 0:2. Hned v úvodu skóroval po pobídce zpoza brány Faško-Rudáš. V čase 10:38 pak rozjetý Filippi servíroval puk z křídla před odkrytou branku na druhý gól McCoshenovi. A to ještě brankář Hlavaj dalších 16 tygřích pokusů kryl, zatímco jeho slovenský krajan Hrenák na opačné straně byl téměř bez práce.

V druhé třetině přišel zásadní obrat. Indiánům se uvolnily nohy, přidali na pohybu i důrazu a divokou dvacetiminutovku opanovali. Po dravém průniku Holešinského nejprve snížil Mertl a po Hrenákově zaváhání pak hosté srovnali. Gólman vyjel rozehrát za bránu, o puk ho obral Söderlund a Holešinský do prázdné klece upravil na 2:2. Šance měli i Tygři, jenže Hlavaj se přelstít nedal.

Jenže ve třetí třetině hráli domácí přes minutu a půl v pěti na tři a před koncem dvojnásobné přesilovky Plzni znovu odskočili. K vzdálenější tyči se trefil Melancon.

Ani to Indiány nezlomilo a necelých pět minut před sirénou srovnal z levého kruhu druhým gólem v zápase Holešinský. Hosté ještě sahali po výhře, jenže jejich tlak zbrzdilo vyloučení. To se přelilo i do prodloužení a domácí trefili tyčku. Do šance se protlačil znovu Holešinský, jenže ani on neuspěl.

V nájezdech pak druhý bod Plzni vystřelil hned v úvodu parádním zakončením pod horní tyč Söderlund. Přispěl i Hlavaj, který kryl všechny nájezdy Tygrů.

Hlasy trenérů:

Boris Žabka (Liberec): „Už po několikáté jsme měli dobrý vstup do zápasu. Dali jsme dva góly, mohli jsme dát i třetí, který by možná celý duel rozhodl. Bohužel jsme ho nedali. Ale v naší hře bylo vše, co jsme chtěli. Ve druhé třetině pak soupeř zvýšil obrátky a začal nás dostávat pod tlak. V důsledku toho jsme byli zhruba nějakých deset minut zatáhnutí a až poté jsme na to zareagovali, zjednodušili hru. Soupeř ale i tak vyrovnal. Nám se však povedlo po dlouhé době si pomoct přesilovkou a zvýšili jsme na 3:2. Potom jsme ale dostali smolný gól.“

Petr Kořínek (Plzeň): „První třetinu jsme prospali a prohrávali jsme 0:2. Od druhé dvacetiminutovky však nastoupilo úplně jiné mužstvo a po zbytek zápasu předvedlo velmi dobrý výkon, včetně vynikajícího gólmana. V závěrečném dějství jsme rovněž nehráli špatně, ale hodně času jsme strávili v oslabení a dostali jsme branku. Smekám ale před kluky, že to nevzdali, vyrovnali a ubránili i následující přesilovku soupeře.“

Liberec – Škoda Plzeň 3:4 sn

Třetiny: 2:0, 0:2, 1:1 – 0:0. Branky a nahrávky: 3. Faško-Rudáš (Rychlovský, Filippi), 11. McCoshen (Filippi, Pérez), 48. Melancon (Flynn, Filippi) – 27. Mertl (Holešinský), 37. Holešinský (Söderlund), 56. Holešinský (Laakso), rozhodující nájezd Söderlund. Rozhodčí: Sýkora, Šindel – Svoboda, Špůr. Vyloučení: 2:7, navíc Filippi (Liberec) a Laakso (Plzeň) 5 minut. Využití: 1:0. Střely na branku: 32:30. Diváci: 5 276.

Nejlepší hráči: Tomáš Filippi – Adrián Holešinský.

Liberec: Hrenák – Budík, McCoshen, Ivan, Melancon, Derner, Galvas, J. Dvořák – Rychlovský, Filippi, Faško-Rudáš – Bulíř, A. Najman, Flynn – Hawryluk, Vlach, Klíma – Pekař, Šír, Pérez. Trenéři: Pešán, Kudrna a Žabka.

Plzeň: Hlavaj – Malák, Zámorský, Laakso, Jiříček, Houdek, Dujsík, Piskáček – Holešinský, Mertl, Söderlund – Schleiss, Lev, Matýs – Pour, Indrák, Rekonen – Straka, Jansa, Hrabík. Trenéři: Kořínek a Bombic.