Zápas jste rozhodl až před půlkou dvacetiminutového prodloužení. Přebíjí úleva z vítězství únavu?

Cítím oboje, ale díky Bohu jsme vyhráli. Bude se nám lépe usínat, lépe regenerovat a za pár hodin na to znovu vlétneme.

Je to úleva i při vzpomínce na loňskou sérii předkola s Olomoucí, kdy jste přes bezpočet šancí první zápas nezvládli a vše se pak rychle zhroutilo?

Spíš je to úleva poté, co nám nevyšly zápasy v závěru základní části. Je to hlavně psychická vzpruha, protože série bude dál nesmírně náročná. Vyrovnané je to i mezi dalšími dvojicemi z předkola a ještě nás čeká těžký boj.

Dvakrát jste v utkání prohrávali. Bylo v těch chvílích nejdůležitější udržet klid a nepanikařit?

Asi ano. Věděli jsme, že čas na vyrovnání je, šli jsme si za tím a povedlo se. Pro tým je to povzbuzení. Nenechali jsme se zlomit a byli jsme za to odměněni.

Jak padl váš vítězný gól?

Najel jsem si mezi kruhy z druhé vlny, Filip Přikryl mě našel takovou žabkou a mě se to povedlo trefit mezi nohy brankáře. Byl to šťastný gól, ale platil.

Předtím byli blízko rozhodnutí také Bruslaři.

V oslabení tam nebezpečně stříleli, ale naštěstí jsme to přestáli.

Místo pětiminutového prodloužení jako v základní části se hrálo na dvacet minut v pěti na pět až do rozhodnutí. Projevilo se to nějak?

Tím, že předtím byla normální pauza a šli jsme do kabiny, tak to člověk spíš bral jako další třetinu. Nevím jestli je to dobře nebo ne, ale tak to bylo.

Snažili jste se v přesčase rozhodnout o to víc, že nájezdy vám předtím v sezoně vůbec nešly?

Ta snažili, nesnažili… Prostě jsme chtěli hrát aktivně a dát vítězný gól. Což nám vyšlo.

Bude druhý zápas podobný tomu úvodnímu? Nebo se dá čekat, že soupeř ve snaze srovnat stav série vytáhne jinou taktickou variantu?

Myslím, že to bude znovu vyrovnané utkání a rozhodně nečekám nějakou přestřelku 6:5 nebo něco takového. Znovu to bude boj na jeden dva góly. Brankáři na obou stranách chytají skvěle a bude jen na nás, kdo se víc prosadí.

Druhý duel začne už ve tři odpoledne. To vám vyhovuje?

No když už se musí hrát dříve, tak bych bral začátek třeba ve dvanáct nebo v jednu. Prostě se nasnídat a hned jít na věc. Takhle tam bude dopoledne ještě nějaké rozbruslení, brzký oběd a tak. Ale je to stejné pro oba týmy a musíme se s tím nějak srovnat.

Dramatickou bitvu na úvod předkola rozsekl v prodloužení Čerešňák