Předvést to nejlepší, co v sobě mají. To se hokejové Škodě Plzeň v Praze proti Spartě povedlo a rivala, jenž se pyšní sebevědomým heslem, že ho nestavíš, srazila výhrou 3:1.

Indiáni porazili Spartu podruhé v sezoně, když O2 arenu dobyli jako první v běžící extralize a udrželi se v čele soutěže před dotírajícími Oceláři z Třince. Navíc bodovou šňůru v soubojích s ambiciózním sokem natáhli už na 16. zápas v řadě.

Po dvou klopýtnutích na ledě nabušeného Třince a v Karlových Varech se Škodovka proti Spartě vytáhla.

„Musím mančaft pochválit, celých šedesát minut jsme hráli tak, jak jsme si řekli,“ocenil po výhře na ledě třetího celku trenér Ladislav Čihák.

„V utkání bylo od nás všechno – výborná oslabení, skvělé přesilovky i hra pět na pět. Byl jsem tentokrát spokojený, protože Sparta je opravdu silná a má kvalitu. Jsem rád, že jsme po dvou porážkách znovu uspěli,“ zdůraznil plzeňský kouč.

A hlavní aspekty parádního výkonu?

Gólman Dominik Frodl, který tým podržel 32 úspěšnými zákroky. A především famózní Milan Gulaš.

Plzeňský kapitán útočil i bránil a byl u všeho podstatného, když finálními přihrávkami vypracoval všechny tři góly vítězů. Z toho dva v přesilových hrách.

„První lajna hrála skvěle, velká pochvala. Góly v přesilovkách jsme si pomohli, což je v takových zápasech vždycky dobře. Ale kluci odehráli i oslabení perfektně, obětavě. Pohlídali jsme si to, protože víme, že Sparta je v přesilovkách silná, ale my jsme to ubránili,“ zdůraznil trenér Čihák.

Pojistku na tříbodovou výhru přidal po polovině zápasu v přesilovce Pavel Musil, když oba góly předtím vstřelil Filip Suchý, a uťal tak 133 minut trvající plzeňské čekání na gól.

„Po dvou porážkách jsme chtěli zase zabrat, což se povedlo. Se Spartou jsou to vždycky těžký zápasy. Bylo znát, že se střetly týmy z čela tabulky, a za tři body jsme rádi. Sice nás přestříleli, ale Frodo to vzadu podržel a my jsme nějaké góly dali,“ hodnotil vítězství Filip Suchý.

A jak padly jeho góly?

„První byl po parádní Gulyho křižné přihrávce, já jsem se hlavně soustředil, abych to trefil z první, a naštěstí to tam padlo. Podruhý jsem střílel na bližší tyč a gólmanovi to nejspíš prošlo pod ruku. Jsem za to rád,“ uvedl 22letý útočník, který si v elitním útoku po boku Tomáše Mertla a Milana Gulaše připsal už šestou a sedmou branku v běžící soutěži.

„Jak Mertlík, tak Guly jsou skvělí hokejisté a je paráda s nimi hrát. Nikdy dopředu nevíte, co vymyslí, takže je třeba být neustále nachystaný k zakončení. Doufám, že nám to vydrží i v dalších zápasech,“ přál si plzeňský odchovanec, který se po zámořské štaci vrátil do Škodovky obloukem z Chomutova, když Indiánům vypomáhal už v minulé sezoně.

Výhrou na Spartě zakončila Plzeň sérii pěti zápasů na cizím ledě (vytěžila z ní osm bodů) a teď se extraligový lídr ukáže zase dvakrát doma. Zítra se Indiáni v Logspeed CZ Aréně utkají od 17.30 hodin s Kometou Brno a den poté s Vítkovicemi (začátek v 15.15 hod.).

Další program Škodovky:

Pátek 27. listopadu, 17.30

Škoda Plzeň – Kometa Brno

Sobota 28.listopadu, 15.15

Škoda Plzeň – Vítkovice

Úterý 1. prosince, 18.00

Liberec – Škoda Plzeň

Pátek 4. prosince, 17.30

Škoda Plzeň – Zlín

Neděle 6. prosince, 16.00

Mountfield HK – Škoda Plzeň