V extralize se tak Indiáni znovu osamostatnili na čtvrté příčce, zajišťující přímý postup do play-off (před pátými Vítkovicemi jsou o dva body). A věřili, že výhru potvrdí v domácím souboji s posledním Zlínem. Jenže na dnešek plánovaný zápas byl kvůli karanténě v týmu Beranů odložen.

„Osobně bych byl raději, kdyby se hrálo a zápasy pokračovaly v rytmu podle původního rozpisu. A to říkám přesto, že ani naše sestava není ideální a lepíme ji, jak se dá. Bohužel situace to nedovoluje a musíme to přijmout,“ říká plzeňský trenér Václav Baďouček

Ale po výhře nad Kladnem jste si asi oddechli…

Nějaké vítězství jsme už potřebovali. A byť proti Kladnu bylo jen za dva body, tak jsme rádi. V hlavách jsme měli narůstající sérii neúspěchů a výhra by nám měla přinést uvolnění a povzbudit nás do dalších zápasů.

Škodovka s předposledními Rytíři prohrávala, pak dvakrát vedla, ale o těsný náskok zase přišla a o vítězství rozhodla až bleskovým úderem po 11 sekundách prodloužení. Co bylo pro přetlačení týmu, který se rve o přežití, klíčové?

To je těžké říct. Asi, že jsme po delší době dokázali dát ze hry čtyři branky. Předtím, když jsme si ke gólům nepomohli v přesilovkách, tak při hře pět na pět jsme moc úspěšní nebyli. To jsme zlomili a brali za to cenné dva body.

Výrazně k tomu přispěli ti zkušení, když o góly se postarali Bulíř, Dzierkals, Mertl a v prodloužení Čerešňák.

Je fakt, že kluci, od nichž góly čekáme, se trochu odmlčeli. Mertlíkovi s Čerem se sice dařilo i předtím, ale hlavně Džerky (Dzierkals) měl gólový půst docela dlouhý. Tak snad to teď protrhl a budeme zase víc produktivní i jako tým.

Kromě Zlína jsou v karanténě celky Mladé Boleslavi a Českých Budějovic. Řada zápasů se odkládá a přitom boj o sestup, účast ve čtyřce i o předkolo play-off spěje k vyvrcholení.

Co naděláme. Ale týmy, které si teď odloží dva tři zápasy, to pak budou mít v našlapaném programu hodně těžké. Za sebe si hlavně přeji, aby se základní část dohrála. Od středy se začneme chystat na páteční utkání v Karlových Varech, tak snad vydrží hráči obou celků zdrávi a derby se odehraje.

