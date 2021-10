Z těžkou zkouškou se ale Smola popasoval na jedničku a pomohl Meteoru k zisku bodu v zápase s Kaznějovem, v němž Třemošná podlehla svému soupeři 5:6 po samostatných nájezdech.

Překvapilo vás hodně, když jste se dozvěděl, že nastoupíte za áčko Třemošné?

Byl jsem z toho překvapený. Zavolal mi náš trenér a zeptal se mě, jestli bych chtěl a zda můžu jít chytat za áčko, protože nemají gólmana. V ten den jsem měl jít na zápas s dorostem do Plzně, tak rozhodování nebylo jednoduché. Nakonec jsem ale kývl.

Cítil jste velkou nervozitu před zápasem?

Nějaká nervozita tam byla, hlavně před rozcvičkou. Trochu jsem se bál, že nebudu vůbec stíhat a že tam budou o dost tvrdší střely, než jsem zvyklý. Při rozcvičce jsem ale zjistil, že o tolik větší rány to už nejsou. Byly tam samozřejmě výjimky, ale většinou to nebylo nic, co by se nedalo chytit. Tak to ze mě spadlo a cítil jsem se úplně v pohodě.

Jaké pro vás bylo najednou hrát se staršími spoluhráči?

Toho, že budou kluci starší, jsem se před odjezdem na zápas dost bál. Po příjezdu na zimák, kdy mě všichni pěkně uvítali, jsem si ale uvědomil, že se nemám čeho bát. Povzbuzovali mě, říkali, ať jsem naprosto v klidu, že to nic není a že to bude naprosto v pohodě, což nakonec i bylo. Respekt jsem ale cítil po celou dobu, a to jak vůči hráčům, tak panu trenérovi.Derby s Kaznějovem jste nakonec prohráli 5:6 po samostatných nájezdech.

Jak berete získaný bod?

Myslím si, že alespoň jeden bod je odměna za výbornou práci týmu. Kluci hráli skvěle, ale měli jsme velkou smůlu. Několikrát jsme trefili konec hokejky gólmana, také zazvonily tyčky. Tlačili jsme, byli jsme aktivní. Vítězství bylo hodně blízko, ale bohužel to nedopadlo.Zápas jste si užil až do samotného konce do nájezdů.

Překvapili vás něčím v samostatných stříleních hráči Kaznějova?

Většina střel nebyla o tolik jiná než u nás v extralize dorostu, ale přišlo mi, že jsou lépe umístěné. Všechny góly, které jsem z nájezdů dostal, byly výborně trefené.

Pociťoval jste nějaké rozdíly v zakončení hráčů a celkově ve hře v krajské lize oproti extralize dorostu?

Nějaké rozdíly tam byly, ale nebylo jich tam příliš a nebyly tak velké. Někteří protihráči měli zvláštní způsob bruslení, pohyb a držení těla. Bylo proto někdy hodně těžké přečíst hru, anebo odhadnout, do jakého zakončení půjdou.

V dorostenecké extralize jste dosud získali jen dva body ze 12 zápasů se záporným skórem 17:81. Jak moc je to pro vás náročné?

Bohužel je to tak. Rozdíly mezi naším týmem a týmy extraligových akademických klubů jsou velké. Nemáme takové možnosti jako oni, navíc se k nim stahují nejlepší hráči daných věkových kategorií. Je to pro nás strašně těžké, i když makáme a snažíme se, co to jde. V průběhu sezony se díky těžkým zápasům náš výkon zlepšuje, ale zatím to nestačí.

Zároveň vás soupeři každý zápas znatelně přestřílí. Obvykle čelíte i 50 střelám. Jak to vnímáte?

Co se týká střelecké převahy soupeře, tak ta je obrovská. Většina zápasu se hraje u nás v pásmu. Navíc si soupeři díky kombinační hře dokážou vytvořit velké šance do prázdné brány. Pro nás gólmany to není zas tak špatné, protože máme spoustu zákroků. Je to lepší, než čelit pár střelám za třetinu.

Byl jste rád, že jste tak mohl i trochu změnit na chvíli prostředí a zachytat si za áčko?

Samozřejmě, byla to vynikající zkušenost. Moc děkuji, že jsem tu šanci dostal. Byl pro mě zážitek hrát po boku Kuby Koreise a dalších šikovných kluků. Bylo to zase něco jiného než dorost a byla to dobrá zkušenost.

Myslíte si, že ještě přijde někdy povolávací rozkaz z áčka?

Záleží na aktuální situaci gólmanů v áčku a také v naší juniorce. Pokud byli kluci a pan trenér Bednář spokojení s mým výkonem, určitě budu rád za další šanci.