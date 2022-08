„Myslím si, že bylo vidět, že se jedná o první přípravný zápas. Začátek utkání byl z naší strany velice dobrý, po deseti minutách se ale hra mírně rozbila, hráči předváděli věci, které by tam být neměli. Celkově jsme byli v zápase aktivní, agresivní a celkem dost jsme se tlačili do střel. S tímto záměrem jsme také do utkání šli. Zápas splnil to, co jsme od něj očekávali,“ hodnotil na klubovém webu trenér Škody Plzeň Miloš Říha.

Z posil hráli obránci Baránek, Vitaloš a Houdek a útočníci Rekonen, Hrabík, Bitten a Sedlák.

Rekonen s Hrabíkem hráli první lajnu s Langem. „Já jsem se na zápas ohromně těšil, osobně jsem hrál naposled na začátku ledna a trénování bylo hrozně dlouhé. Musím říct, že jsem si utkání užil, navíc přišli lidi, za což jim děkujeme. Bylo vidět, že se jedná o první zápas, takže souhra s Martinem a Aleksim byla kostrbatá, nicméně na první zápas to nebylo vůbec špatný,“ uvedl pro klubové stránky Kryštof Hrabík.

Plzeň posílí Hrabík. V Americe si odkroutil trest a vrací se do extraligy

Útočník s číslem 11 se nebál chodit do předbrankového prostoru. „Jsem tady od toho, abych se postavil na brankoviště a co nejvíc to tam znepříjemnil brankáři. Mně to tam vyhovuje a když budu na ledě, tak prostor před bránou vždy budu vyhledávat,“ prohlásil Hrabík.

Samuel Bitten, nový muž v sestavě Škody Plzeň, utkání nedohrál kvůli trestu do konce za bitku. „Asi si nepamatuju, kdy jsem odehrál v přípravě takto vyhrocené utkání. My jsme do zápasu šli skvěle připravení, v utkání jsme přidávali na fyzičnosti a jen tak dále do dalších zápasů. Já tento styl hry kvituju a vyhovuje mi. Myslím, že bylo vidět, že hra do těla nám vůbec nedělá problém. Je to i součást hry, když se tímto stylem snažíte rozhodit soupeře,“ tvrdil Kryštof Hrabík.

Plzeňští hokejisté vrátili Šumperku loňskou porážku 1:3. „Něco jsem slyšel od kluků, že se vloni prohrálo, avšak to je minulost. Dneska jsme šli do toho, že chceme vyhrát, ostatně jako každé utkání. Potřebujeme získat vítěznou mentalitu, navíc dnes jsme duel odehráli i s nulou v zádech, takže obrovská pochvala pro oba brankáře. Jen tak dále do další zápasů,“ uzavřel dvaadvacetiletý rodák z Prahy.

Příští přípravné utkání sehraje Plzeň v úterý od 17.30 hodin v Litvínově.

Škoda Plzeň – Draci Pars Šumperk 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 21. Lang (Baránek), 31. Lang (Suchý), 31. Blomstrand, 37. Suchý (Kaňák, Kodýtek).

Škoda Plzeň: Pavlát (31. Vondraš) – Baránek, Vitaloš, Kvasnička, Kaňák, Budík, Houdek, Kremláček – Rekonen, Hrabík, Lang, Suchý, Kodýtek, Schleiss, Blomstrand, Bitten, Sedlák, Adamec, Malát, Dvořák.

Extraliga by mohla být podobná finské lize, očekává dánský hokejista Škody Meyer