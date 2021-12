O své výměně do celku Bruslařů se Matyáš Kantner dozvěděl krátce po skončení úterního utkání ve Zlíně, které svým gólem rozhodl.

„Bylo to překvapení, ale zase jsem rád, že minulé dva zápasy mi docela vyšly, takže do nového týmu odcházím v celkem dobrém rozpoložení,“ pro Deník uvedl Matyáš Kantner.

Stála za vaší výměnou jen neochota prodloužit v Plzni smlouvu, jak naznačil sportovní manažer Tomáš Vlasák?

Nemyslím si. Byl to asi souběh více okolností. Na jedné straně chuť po těch letech v Plzni, byť na ně budu vzpomínat rád, zkusit něco nového. Ale také moje výkonnost. Sezonu jsem sice začal dobře a se Šlajsíkem (Janem Schleissem) nám to docela šlapalo, jenže pak jsem šel herně dolů. Což přineslo propad v sestavě a teď i výměnu do jiného týmu. Že chci odejít, jsem při jednáních s Martinem Strakou i Tomášem Vlasákem dával jasně najevo, bez nějakých kliček, a rozcházíme se v dobrém.

Co říkáte na to, že jdete do Mladé Boleslavi?

Nestěžuji si. Bolka má perspektivní cíleně budovaný tým a dokazuje, že tu umí hráče posunout herně zase výš. Tak doufám, že přispěju k tomu, abychom v extralize došli co nejvýš.

Jenže to vypadá, že o místo v elitní čtyřce, zajišťující přímý postup do čtvrtfinále, se aktuálně pátí Bruslaři budou přetahovat zrovna s třetí Plzní.

Jo, tak nějak to může být a doufám, že do čtvrtfinále postoupíme my (úsměv).

A dokážete si představit jaké to bude až těsně před Štědrým dnem přijedete do Plzně poprvé jako soupeř?

Zatím moc ne. Bude to něco nového, ale rozhodně se dopředu těším.

Do Škodovky přichází Dufek z Mladé Boleslavi, opačným směrem jde Kantner