V karlovarském celku totiž nastupoval Baďouček jako hráč a pak tu dlouho působil na postu asistenta trenéra i jako hlavní kouč. Naopak v domovské Plzni točí 59letý lodivod teprve první sezonu, a čtvrteční předehrávka 14. kola v Karlových Varech (začátek v 17.30 hodin) tak bude pro Baďoučka hodně pikantní.

„V Karlových Varech jsem strávil pěknou řádku let, a jsou to příjemné vzpomínky. A i když to zase tak výjimečný zápas nebude, těším se,“ reagoval před derby Václav Baďouček.

Ztrácí podle vás západočeské derby svůj náboj?

Pořád je to derby, jen předtím to bylo možná víc promíchané a na obou stranách byli hráči nebo trenéři s minulostí z týmu soupeře. Teď rivalitu cítí možná víc fanoušci než hráči. Jo, byly časy, kdy výhra nad Plzní mazala ve Varech vše špatné, ale to je pryč. Jde o důležitý, ale přece jen jeden zápas z mnoha, které nás v základní části čekají.

Navíc proti Energii to asi nebude poprvé, kdy budete stát na straně soupeře, že?

S Plzní ano, ale předtím jsem proti Energii jako trenér hrál se Znojmem i s Pardubicemi.

V Karlových Varech jste ale poprvé dostal šanci jako hlavní kouč.

To ano, a na to se nezapomíná. Jak jsem zmínil, moje vzpomínky na Karlovy Vary jsou příjemné. Potkal jsem tu řadu skvělých lidí a prožil hezké roky.

V sezoně 2007/08 jste si s Energií užil po boku Zdeňka Venery zisk stříbra, ale následná titulová sezona vás minula. Proč?

Změnilo se trenérské obsazení. Zdeněk Venera se chtěl vrátit domů na Moravu a místo něj přišel jako hlavní Pepík Paleček, no a já jsem se přesunul do Znojma.

V medailových sezonách se Energie opírala o Plzeňáka Josefa Řezníčka, ale i o další skvělé hráče.

Jasně. Tehdy tu hráli Lukáš Pech, Ondra Němec, Venca Skuhravý, Kumstát a řada dalších. Byli to kluci ve středním věku, kteří chtěli něco dokázat, šli si za tím a také během tří let dosáhli až úplně nejvýš.

Zpátky k derby. Zatímco Plzeň má za sebou bodovou šňůru vyšperkovanou pěti výhrami v řadě, Energie naopak pětkrát po sobě padla. Co to napovídá?

Je super, že jsme teď pětkrát vyhráli za tři body, to už nám nikdo nevezme, ale nesmí nás to uspokojit. Je třeba bodovat dál. Energie bude chtít doma zlomit svou černou sérii, my na to musíme být nachystaní a rvát se o co nejlepší výsledek bez ohledu, jestli jsme favorit, nebo ne.

Na jakého soupeře Škodovka v lázních narazí?

Energie má svou kvalitu. Její hra je založená na bojovnosti, v týmu mají skvělé bruslaře a sázejí na brejky, což si budeme muset pohlídat. Půjdou do toho naplno a my musíme být silní na puku a využívat své šance.

Je třeba nějak měnit vítěznou sestavu?

Ne. V úvodu extraligy jsme doháněli resty z přípravy, kdy nás sužovala zranění a nemoci, mužstvo si postupně sedalo a teď se zdá, že funguje, jak má. Jen do obrany se z marodky vrací Viktor Lang.

Po nedělním zápase jste oznámil, že výhra nad Zlínem je pro vás dárkem k narození vnučky. Dědečkem jste se stal poprvé?

Ne, já už jedno vnouče mám, tříletého klučinu, a teď k němu přibyla holčička (otcem je hokejový útočník Martin Heřman). Dědečkovské starosti jsou fajn. Malej je super a věřím, že na to naše slečna naváže (úsměv).