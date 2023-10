Pardubice i s tak silným kádrem hrají jednoduchý hokej, a toho bychom se měli držet také, burcuje plzeňský útočník

Ondřej Matýs (v popředí) nastoupil v prvním plzeňském útoku spolu s Adriánem Holešinským a Tomášem Mertlem. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Vyrovnanou bitvu dvou nejhorší celků hokejové extraligy Plzně s Kladnem plnou zvratů rozseklo až prodloužení, v němž byli hosté úspěšnější a slavili výhru 5:4. Přesto i tak zůstali, byť jen o skóre, na dně tabulky. Přitom zápas o poslední příčku v rámci sedmého kola začal pro Škodovku hodně příznivě, když v 11. minutě poslal domácí do vedení Ondřej Matýs.

„První třetina nebyla z naší strany špatná, dostali jsme se do vedení, navíc jsme přečkali tři oslabení. Zkraje druhé periody jsme pak vstřelili druhou branku, takže z tohoto pohledu bych řekl, že jsme dva body ztratili. Avšak podle toho jak se zápas následně vyvíjel, že to soupeř čtyřmi góly otočil na svou stranu, tak i ten bod bereme. V prodloužení jsme měli dvě tři šance, nicméně nedali jsme gól, zatímco oni z jednoho protiútoku hned skórovali,“ ohlédl se za divokým průběhem utkání čtyřiadvacetiletý útočník, který do Plzně přišel v létě z Pardubic.

Narazily na sebe v úvodu soutěže neúspěšné celky, s několika prohrami v řadě a v nelichotivém postavení. Jaká nálada panovala před utkáním v plzeňské kabině?

Říkali jsme si, že do utkání musíme jít s čistou hlavou, věřili jsme, že ten zápas urveme. Místo toho, ale po našem druhém gólu zcela přestaneme hrát. Za takového stavu si nemůžeme dovolit hrát na kdovíjaké hokejisty, vymýšlet nějaké věci navíc, zkrátka je potřeba hrát jednoduše.

Škodovka vedla 2:0, aby poté během pár minut prohrávala 2:4. Co se stalo, že plzeňský tým ochromila panika a vaše hra se rozpadla?

Jak jsme inkasovali první gól, tak jsme úplně přestali hrát. Možná jsme si mysleli, že po našem druhém gólu to půjde samo. V kabině jsme si k tomu o druhé pauze něco řekli, následně jsme se ještě zvedli a vybojovali jsme alespoň bod.

Sezonu jste sice rozjeli doma slibnou výhrou s mistrovským Třincem, ale následovaly jen porážky, pět v řadě.

Prohrát pětkrát za sebou, to už je hodně důrazné varování. V Litvínově jsme podle mě mohli bodovat, ale našimi oslabeními jsme si to pokazili. S Budějovicemi jsme prohráli o gól a se Spartou to také bylo těsné. Poté v Pardubicích bylo sice vidět, že kvality obou celků jsou trochu jinde, ale měli bychom si z toho vzít příklad. Na to, jaký mají Pardubice kádr, tak hrají jednoduchý hokej a toho bychom se také měli držet.

Sezonu jste sice začínal ve čtvrté formaci, ale dobré výkony vás vystřelily až do první útočné lajny. Ceníte si takového posunu?

Asi je brzy hodnotit vlastní výkon, ale samozřejmě budu rád, když budu hrát co nejvíce. Nicméně teď je důležité, abychom začali vyhrávat, bodovat.

