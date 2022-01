„Za stavu 3:1 jsme přestali hrát a nejspíš jsme si mysleli, že už to půjde samo. Jenže Litvínov začal dupat a napadat nás. My jsme navíc začali ztrácet puky na modrých čarách, takže jsme jim ty šance dávali. Oni také srovnali a prodloužení už dopadlo, jak dopadlo. Jsme rádi i za za ten bod, nicméně mohli jsme mít tři,“ hodnotí porážku 3:4 v prodloužení útočník Petr Kodýtek, který v úvodu druhé třetiny po parádním slalomu Michala Bulíře přidal z dorážky třetí gól Škodovky.

Projevilo se na hře Vervy, že tým nyní jako hlavní trenér vede Vladimír Růžička, který zrovna po minulém zápase Litvínova se Škodovkou v Plzni nahradil odvolaného kouče Vladimíra Országha?

Nijak zvlášť. Možná měli trošku větší nasazení. Litvínov sice hrál hodně útočně, napadal nás, nicméně pořád stále umí dobře bránit střední pásmo a my jsme si s tím neuměli poradit. Přišlo mi to stejné, jako za předchozích trenérů.

Litvínovští navíc těžili z dobré práce obránců v čele s Aaronem Irvingem, který skóroval. Ale i další jejich beci měli spoustu šancí.

My jsme věděli, že Litvínov hodně vystupuje za pomoci obránců. Jenže stejně jsme si to v útočném pásmu chtěli nějak nesmyslně přihrát, oni naši rozehrávku chytli a byla z toho šance. Po první třetině mohla Verva vést klidně 3:0 a my jsme nemuseli ani mrknout.

Druhý bonusový bod pro Litvínov trefil v prodloužení Kudrna, který střílel právě přes vás v roli bránícího hráče. Jak jste klíčovou situaci viděl?

Koukal jsem, že si tam domácí hráč najíždí, ale já neměl vůbec rychlost a poté to tam skrz mě poslal. Dominik Pavlát toho bohužel asi moc neviděl, nejspíš vůbec nic.

Jenže už ve čtvrtek vás čeká doma pod dohledem televizních kamer atraktivní zápas s hradeckým Mountfieldem, což je druhý tým průběžného pořadí extraligy.

Jasně, zápasy teď poběží rychle po sobě. Takže ve středu si možná ještě něco řekneme k utkání s Litvínovem, nicméně pak už se budeme naplno chystat na Hradec. Prostě jedeme dál.

Zlomené pravidlo. Škodovka v Litvínově urvala jen bod