Plzeň se sice v první třetině utrhla do třígólového vedení, o náskok však postupně přišla. V čase 55:52 pak výhru Škodovky trefil v přesilovce kapitán Schleiss.

Na Rytíře, hrající v retrodresech z devadesátých let, vyrukovali hosté po čase s uzdraveným Svobodou v brance, ale jen s jedenácti útočníky (chyběli Blomstrand, Suchý a Malát) a nekompletní obranou.

Soupeře přesto načali hned ve druhé minutě, kdy se v první přesilovce prosadil tečí Hrabík. Domácí naopak početní výhodu nevyužili. I poté se sice tlačili za vyrovnáním, ale nic z toho. Asi největší šanci spálil Procházka. Sebral puk Kaňákovi, jenže Svobodu nepřekonal. A přišel druhý úder Plzně, z čistého nebe. Puk se zpoza kladenské klece dostal na brankoviště, odkud ho volný Dvořák uklidil bekhendem do sítě. Ve 13. minutě skóroval hráč číslo 13.

Svoboda pak zlikvidoval Filipovu šanci. V přesilovce Rytířů zatopil domácím Schleiss. Projel až před Bowa, cíl však přestřelil. V závěru třetiny už Indiáni uspěli. Napadli rozehrávku Kladna v jeho pásmu a Mertl trefou do horního rohu poslal hosty do vedení 3:0. Jenže ještě přišla domácí odpověď. Po křídle pronikající Plekanec přihrával, Jágr zdvihl puk pod břevno a premiérovým gólem v sezoně, prvním od prosince 2021, snížil.

Bowa v kladenské brance ve druhé třetině nahradil Brízgala, změnu v rozložení aktiv to však nepřineslo. Domácí sice vstoupili do prostřední periody lépe, jenže jistý Svoboda držel Škodovce dál dvougólový náskok. Plzeňský brankář zlikvidoval i dvě Kubíkovy šance. V závěru třetiny se hosté bránili v oslabení, to přeteklo i do třetí části, ale stav se neměnil.

Rytíři poté nevyužili ani pátou přesilovku, jenže následně se přece jen dostali na kontakt. Po Plekancově přihrávce trefoval odkrytou branku Kubík a zadělal na drama. A v 53. minutě Kladno srovnalo. Plzeňskou rozehrávku zastavil Brodecki a jeho nahození doklepl do sítě hostů Pytlík. Jenže v závěru Rytíři faulovali a v přesilovce přetočil zápas definitivně na stranu Západočechů přesnou trefou Schleiss. Hra Rytířů bez gólmana už nic nezměnila.

V dalším kole Škodovka hostí ve čtvrtek od 17.30 hradecký Mountfield.

Hlasy trenérů:

Pavel Skrbek (Kladno): První třetina se nám vůbec nepovedla, prohráli jsme ji 1:3. Plzni jsme skoro z ničeho darovali laciné tři góly. Před závěrečnou sirénou první třetiny se nám ale podařilo snížit. Ve druhé třetině už jsme se zlepšili, měli jsme dobrý pohyb, vynutili jsme si přesilovky, ale v nich jsme si bohužel vůbec nepomohli. Šancí minimálně na srovnání jsme ale měli dost. Ve třetí třetině se nám konečně podařilo srovnat. Bohužel jsme pak soupeři darovali další přesilovku, ve které se mu podařilo vývoj utkání obrátit. A i když jsme měli ještě minimálně dvě gólové šance, tak jsme na body nedosáhli. Zápas se ale lámal už v první třetině, kdy jsme hráli opravdu hodně špatně. Plzeň to bohužel takhle ubojovala a má tři body.

Petr Kořínek (Plzeň): Věděli jsme, že Kladno vyhrálo tři zápasy po sobě, takže nás nečekalo nic lehkého. Měli jsme dobrý vstup do zápasu a podařilo se nám vstřelit tři branky. Po gólu do šatny a následujících zbytečných vyloučeních se Kladno bohužel dostalo do tlaku a mělo šance. Pak bohužel došlo k vyrovnání. Hraje se šedesát minut, soupeři se podařilo srovnat. Naštěstí se nám pak v přesilovce podařilo zápas zlomit na naši stranu. Mužstvo to vydřelo, vybojovalo. Máme tam spoustu chyb, které si musíme říct. Brankář Míra Svoboda podal výborný výkon.

Rytíři Kladno – Škoda Plzeň 3:4

Třetiny: 1:3, 0:0, 2:1. Branky a nahrávky: 20. Jágr (Plekanec, Kubík), 47. Kubík (Plekanec, Slováček), 53. Pytlík (Brodecki) – 2. Hrabík (Zámorský, Rekonen), 13. A. Dvořák (Adamec, Mertl), 20. Mertl (Holešinský), 56. Schleiss (Zámorský). Rozhodčí: Hradil, Kika – Ondráček, Hnát. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:2. Diváci: 4052.

Kladno: Bow (21. Brízgala) – Dotchin, Kehar, Sotnieks, Slováček, Babka, Cibulskis – Jágr, Plekanec, Kubík – O. Bláha II, Zikmund, Melka – Brodecki, Filip, Michnáč – Indrák, Pytlík, M. Procházka – Beran. Trenéři: Vejvoda, Skrbek a Mach.

Plzeň: Mi. Svoboda – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Kaňák, Piskáček, Malák – Schleiss, Kodýtek, Hrabík – Pour, Mertl, Holešinský – Lang, Bitten, Rekonen – A. Dvořák, Adamec. Trenéři: Kořínek a Bombic.