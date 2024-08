Pátý herní test v přípravě na extraligu, třetí v řadě na domácím ledě, absolvují v úterním podvečeru hokejisté Škody Plzeň. Svěřenci trenéra Josefa Jandače se před svými fanoušky srazí od 17.30 hodin s Rytíři Kladno, kteří se v utkání budou muset obejít bez svého zraněného velmistra Jaromíra Jágra. V pátek se pak Indiáni vydají do saského Crimmitschau, kde změří síly s tamním celkem, hrající druhou německou ligu.

Se soupeřem z této úrovně se naposledy utkalo i Kladno a tým Kasselu doma skolilo 4:1. Stejným skórem porazili Rytíři na vlastním ledě i univerzitní celek z kanadského Montrealu, v Litoměřicích vyhráli těsně 2:1 a jen na úvod v Chomutově podlehli Pirátům po nájezdech 3:4. Plzeň tak bude pro Jágrův sbor, který v minulém ročníku zachránil účast v nejvyšší soutěži až v baráži, první srážkou s extraligovým sokem.

To po minulé sezoně výrazně obměněná Škodovka pod vedením nového trenérského štábu v čele se zkušeným Jandačem testovala herní naladění výhradně s celky z elitní české ligy. Spartu porazili Indiáni po nájezdech 1:0, s Mladou Boleslaví si poradili venku i naposledy doma (3:1 a 4:1) a naprázdno vyšli jen v derby s Karlovými Vary, jimž před vlastním publikem podlehli 2:4. Přesto příznivé výsledky v plzeňské kabině nijak nepřeceňují.

„V přípravě se stále jde do objemu, hodně se trénuje, aby síly a kondice vydržely na celou sezonu. To se pochopitelně nějak promítá i do přípravných zápasů a náš projev může vypadat třeba unavenější. Mění se i sestava a vše se ale ladí k zářijovému startu extraligy, abychom tam byli stoprocentní,“ prohlásil plzeňský útočník Jakub Lev. „Také s Boleslaví u nás to byl naposledy vyrovnaný zápas. Soupeř zlobil, hodněkrát nám ujel dva na jednoho nebo dokonce sólově. Nám výborně zachytal gólman Nick Malík, navíc se nám podařilo skórovat z přesilových her, které střetnutí uklidnily a rozhodly. Stále tam však byly chyby a na jejich odstranění musíme dál pracovat,“ zdůraznil zkušený forvard, který se na výhře 4:1 podílel dvěma góly.

Pro dva aktéry, pokud nastoupí, bude úterní přípravný duel zvlášť pikantní. A to pro Jakuba Klepiše, který do Škodovky přišel před sezonou právě z Kladna. A na opačné straně pro plzeňského odchovance Petra Straku, jenž byl po sezoně dlouho bez smlouvy a teď je u Rytířů na zkoušku. Kladenskou krev má v žilách i Tomáš Urban, mezi Indiány ale přišel na hostování z Pardubic.