Tým hokejové Plzně nestačil v nedělním utkání 41. kola extraligy na Litvínov, jemuž doma před zraky 5626 diváků podlehl po boji 3:5. Indiáni nedokázali bodovat potřetí v řadě a na výhru čekají již čtyři zápasy.

Hokejová extraliga, 41. kolo: HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov 3:5. | Foto: HC Škoda Plzeň

Plzeňští hokejisté přitom začali zápas s Vervou dobře. V úvodu si vytvořili nápor, ale Malák ani Jansa neuspěli. V čase 7:39 se ovšem slušně zaplněná Logspeed CZ aréna už radovala. Indiáni po faulu jednoho z hostujících hráčů dostali výhodu trestného střílení a velkou příležitostí nepohrdl šikula Tim Söderlund, jenž vymíchal gólmana Tomka a otevřel skóre. Vedení Škodovky následně mohl navýšit Jakub Pour, ale pozorný brankář Severočechů včas zasáhl.

Bez golů nemůžou být body, hokejisté Škody prohráli na ledě mistra

A tak přišel trest, z první vážnější šance hostů přišla pro Plzeň gólová pohroma. Svižnou akci dvou útočníků na jednoho pbránce přetavil ve vyrovnání Petr Koblasa. V první třetině byli plzeňští hokejisté rozhodně aktivnější, na branku soupeře vyslali hned sedmnáct střeleckých pokusů, ale skóre bylo nerozhodné.

Druhá třetina patřila hostům, prosadily se ale oba mančafty

V prostřední části hry se karta malinko obrátila. Byli to hosté, kteří tahali za delší konec provazu a Škodovku do šancí příliš nepouštěli. Sami naopak ve skrumáži před Dominikem Pavlátem překlopili skóre na svoji stranu. Autorem vedoucí branky byl v 31. minutě důrazný Andrej Kudrna. V táboře Litvínova poté mohlo být ještě veseleji, ale hbitý forvard Urban před Pavlátem minul.

Pak se po delší době připomněla také Plzeň a hned z toho byl gól. Škoda uzamkla soupeře v jeho pásmu, Rekonen nejprve minul, ale číhající Slovák Adrián Holešinský už síť dokázal rozvlnit – 2:2. O chvíli později se před Tomka protáhl mladíček Benák, ale neměl správně seřízená mířidla.

Zápas rozhodly dva slepené góly hostů v rozmezí 21 vteřin

Ve druhé periodě byli střelecky aktivnější hosté ze severu republiky (13:6), zápas byl před poslední částí ovšem otevřenou záležitostí. Úvod třetí třetiny zastihl Škodovku v nedbalkách a Verva dvěma slepenými góly v rozmezí 21 vteřin utekla na rozdíl dvou branek. Jiskřičku naděje vykřesal v 52. minutě kapitán Plzně Jan Schleiss, který pěknou ránou snížil na 3:4. Škodovka ale v závěru nevyužila přesilovku a nepovedla se ji ani hra v šesti bez brankáře, takže hostující Hlava pečetil výsledek na konečných 3:5. Co naplat, že ve třetí třetině Plzeň svého soka přestřílela 14:7, když (opět) nemá ani bod.

„První třetina byla dobrá, vstup do utkání byl z naší strany skvělý. Ve druhé třetiny to byl otevřený hokej a Litvínov měl víc šancí. Podařilo se nám pak tedy srovnat, což bylo důležité. Škoda neproměněné šance Adama Benáka v závěru,“ říkal chvíli po mači trenér plzeňských hokejistů Petr Kořínek. „Ve třetí třetině rozhodly dva slepené góly. Měli jsme ještě šanci z přesilovky, bohužel jsme to nesehráli dobře, a ani power-play se nám moc nepovedla. Kluci to odmakali, šance tam byly, ale asi nám chybělo i trošku štěstí,“ dodal kouč Škody. Podobně utkání hodnotil také litvínovský trenér Karel Mlejnek. „Bodů z Plzně si velice ceníme, rozhodli jsme dvěma slepenými góly na začátku třetí třetiny,“ říkal.

Nejbližší utkání sehraje Plzeň již v úterý na ledě vedoucích Pardubic, které nedokázala porazit už osmkrát v řadě. V prvních čtyřech únorových dnech pak Škodovka hraje v Českých Budějovicích a doma s Karlovými Vary.

