Gólman čelil čtyřicítce střel Dynama, vytáhl famózní zákroky a svůj tým proti favoritovi podržel. Bohužel Škodovka padla v Pardubicích 1:4 a v extralize je dál předposlední.

Samuel Hlavaj (na archivním snímku) byl v Pardubicích vyhlášen na straně Škodovky hráčem zápasu. | Foto: Deník/Edvard Beneš

V zápase na horkém ledě Pardubic byl brankář Samuel Hlavaj zaslouženě vyhlášen nejlepším hráčem hokejové Škody Plzeň. A to přesto, že ani svým skvělým výkonem porážku s rozjetým Dynamem neodvrátil a Škodovka podlehla favorizovanému soupeři 1:4. Hlavaj čelil celkem čtyřicítce střel soupeře, ale vytáhl famózní zákroky a svůj tým držel ve hře o důležité body. Bohužel, nestačilo to.

Už začátek zápasu pro vás nebyl ideální, když hned po 73 sekundách hry jste inkasoval první gól.

Byl to hodně těžký zápas. Pardubice jsou z jedním adeptů na titul a v utkání proti nám to ukázaly.

Přesto po dvaceti minutách vedly Pardubice jen o gól, následně mohla Plzeň srovnat, místo toho ale soupeř znovu odskočil a vy jste se pak musel hodně ohánět.

Bylo to samozřejmě náročně, ale od toho v bráně jsem, abych něco pochytal. Jsem rád, že jsem takto mohl pomoci týmu, jenže bohužel jsme nakonec prohráli.

Gól na 3:0 pro Dynamo byl víc než šťastný. Puk zapadl do sítě po sérii odrazů. Jak jste situaci viděl ze svého pohledu?

Vyrazil jsem ránu od modré čáry, posléze se kotouč odrazil od plexiskla k našemu obránci Michalu Houdkovi, on se ho snažil odkopnout, avšak trefil ho tak nešťastně, že od jeho brusle to šlo do mé nohy a poté do brány.

Po pěti odehraných zápasech tak má Škodovka na kontě jen jedno vítězství, s třemi body je předposlední a v neděli se utkáte doma s posledním Kladnem. Jak zápas s Rytíři vnímáte?

Podle mě jsme mohli mít nyní klidně devět bodů. Je hezké, když slýcháváme, že jsme soupeře potrápili, avšak hraje se na výhry, na body a těch máme pouze tři. Stále je ale začátek sezóny, nejde o krk, ale neměli bychom takto prohrávat. Rozhodně uděláme vše pro to, abych to v neděli proti Kladnu protrhli.

Pardubický mlýn ani skvělý brankář Hlavaj nezastavil