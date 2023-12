Vypadalo to, že hokejisté Škody Plzeň budou ve čtvrtečním utkání 31. kola extraligy proti pražské Spartě bodovat, ale necelých šest minut před koncem se jim hra sesypala a prohráli 2:4. Na začátku 55. minuty Sparta vyrovnala na 2:2 a v 58. a 59. minutě přidala třetí a čtvrtý gól.

Plzeňští hokejisté Filip Jansa a Tomáš Dujsík v souboji s obráncem Sparty Praha Michalem Kempným. Pražané na ledě Škodovky vyhráli 4:2. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Samozřejmě, že dnešní porážka nás hodně mrzí, nicméně nehledal bych chybu v tom, že jsme nezvládli závěr, ale v tom, že my nedáváme branky,“ řekl klubovému webu kapitán Škody Plzeň Jan Schleiss.

V produktivitě Škodovka selhala i v úterý v Karlových Varech (1:4). Proti Spartě měl v 54. minutě třetí gól na hokejce Rekonen, ale odkrytou bránu přestřelil.

„Myslím si, že v posledních zápasech hrajeme slušně, troufnu si říci, že v leckdy i dominujeme, ale prostě nedáváme góly. I proti Spartě jsme měli spoustu šancí, ale nespadlo to tam. Když jsme v laufu, tak musíme v zápase odskočit, pomoci si přesilovkou a posléze si teprve hlídat výsledek. Sparta je velmi silné mužstvo, tak by byla blbost, kdybychom si mysleli, že nás nechají zadarmo vyhrát,“ ví Schleiss.

Právě přesilovkou si Sparta pomohla vyrovnávací brankou na 1:1. Škodovka nevyužila ani jednu ze čtyř. „Sehráli to dobře, shodou okolností my jsme věděli, že to takto zahrají. Vyšlo to na Irvinga, který to hezky trefil a za devět vteřin jsme tam měli gól. To byl také strašný rozdíl ve hře, my jsme branku z početní výhody nedali,“ litoval kapitán Škodovky.

Děsivý závěr zápasu připravil Škodovku o body

Plzeňští hokejisté, kteří jsou v tabulce extraligy jedenáctí, dokázali hrát proti druhému týmu vyrovnanou partii, za což ji pochválil i sparťanský trenér Pavel Gross.

„V Litvínově, ve Varech i se Spartou jsme sehráli slušný zápas, dalo se na to dívat, ale znovu se budu opakovat, neproměňujeme vyložené šance, čímž si nemůžeme vypracovat větší brankový náskok. Určitě jsme si mohli závěr více pohlídat, avšak náskok o jeden gól je stále málo, protože hra je stále hodně nervózní, mrzí nás to,“ uvedl 29letý hokejista.

Atraktivní duel sledovala vyprodaná plzeňská aréna – 7232 fanoušků. „Atmosféra byla skvělá. Já to jenom kvituji, před tolika lidmi se hraje super. Když jsou slyšet, tak zápas má větší grády a na celém stadionu jsou emoce. Určitě jsme byli všichni rádi, že bylo vyprodáno,“ potěšilo Schleisse.

Froda jsem se snažil rozhodit, ale očividně se mi to nepovedlo, říká Pour

Kvůli účasti Pardubic na Spenglerově poháru má Plzeň sobotní zápas 32. kola odložený. Další utkání je na programu ve středu 3. ledna od 17.30 v Plzni s Olomoucí. Hanáci jsou desátí, jen dva body před jedenáctou Škodovkou. Do poloviny ledna sehrají modrobílí pět ze šesti zápasů doma.

„To pro nás budou dva týdny pravdy. Potřebujeme tyhle domácí zápasy zvládnout a poté se uvidí. Doma je potřeba za to vzít, důležité bude bodovat, kde také jinde, než před domácími fanoušky bychom měli vyhrávat,“ konstatoval Jan Schleiss.

Jistý Frodl a Grígerův hattrick. Plzeň padla v derby s Energií i podruhé