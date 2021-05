„Těším se, až si na sebe vezmu zase dres Škodovky,“ prohlásil Schleiss (na snímku). „Přiznávám sice, že jsem nečekal, že by to mohlo přijít takhle brzy. Ale jsem za to rád, doma je dobře,“ zdůraznil 26letý bojovník, který v roce 2013 zažil s Plzní zlatou jízdu k titulu a poté se podílel na zisku dvou bronzových medailí.

Co vás nejvíc táhlo domů?

Přišla prostě dobrá nabídka mezi ty ostatní, které jsem řešil. A proč nehrát doma? Tady mám všechno, rodinu, kamarády, město je krásné. Vždycky, když jsem se vracel z Moravy, jsem si uvědomil, jak se mi tady líbí.

Proměnil se tým Škodovky za čas, co jste byl pryč, hodně?

Jádro se sice stále nějak točí, průběžně obměňuje, ale pět šest kluků je stejných. A většinou jde o odchovance. Když jsem jako mladý přišel do áčka, byli tam už o něco starší kluci. Kuba Lev, Kuba Jeřábek… A když jsem odcházel, začínali pro změnu Kody (Kodýtek) a další. A tak by to mělo být.

Jaké ty tři roky ve Vítkovicích byly?

Pěkné. Něco nového, jiného na druhém konci republiky. Jiný kraj, ale neřeknu špatné slovo. Užil jsem si to. Jen škoda, že nepřišel nějaký výraznější výsledek. V Plzni jsem byl zvyklý vždycky hrát play-off a ve Vítkovicích se jeden rok hrálo dokonce o záchranu. Jsou to zkušenosti, ale bylo to šílené a něco takového už bych nechtěl zažít.

A jak jste se změnil vy osobně?

Já nevím… Asi jsem dospělejší. Některé věci řeším jinak než dřív. Na ledě, při tréninku i v životě. Stále se člověk učí. Něco už jsem odehrál, potkal spoustu dobrých hráčů a od těch se učím.

V týmu Ridery byla silná plzeňská enkláva, vy, Jakub Lev, Tomáš Kubalík, Miroslav Indrák, David Kvasnička. Jak vás brali?

Vždycky říkám: Buď člověkem. Když se nechováte jako debil, ostatní vás přijmou. Když se budete chovat jako debil, tak je jedno, v kterém koutě jste. Brali nás v pohodě. Jen u některých slov vznikaly třenice. Oni mají svou hantýrku, my jinou, do toho ještě kluci z Brna. V tom to bylo zvláštní. Řekl jsem třeba slovo dýl a klepali si na čelo, že jsem máčo. Že oni chodí všude později.

Z Vítkovic s vámi přišel brankář Miroslav Svoboda, který v Plzni už také působil. Je to jen náhoda?

Asi jo, protože s Mírou jsem to vůbec neřešil. Já si vzal dva dny na rozmyšlenou, v Ostravě jsem ještě mluvil s majitelem a pak jsem oznámil, že jsem podepsal Plzni. Abych měl čistý stůl. A týden na to jedeme v autobusu a Míra mi hlásí, že se vrací taky. Takže jsem ho jen popíchl, že se ho prostě nezbavím. Už jsme spolu čtyři roky, tedy bez toho roku, kdy se tady na to vypekl a zkoušel štěstí v zámoří.

V závěru základní části jste se ještě coby soupeř přimotal do střetu s Peterem Čerešňákem, který skončil jeho zraněním. A nyní prý v kabině sedíte vedle sebe. Dal vám to sežrat?

Nijak zvlášť, čekal jsem to horší (úsměv). Mrzelo mě to, ale oba víme, že to bylo nezaviněné. Bohužel se to stalo, ale jsme v pohodě a mám ho rád. A každopádně mě těší, že je v pořádku a už může trénovat naplno.

Jan Schleiss (vlevo) na jednom z tréninků plzeňských Indiánů.Zdroj: Deník/Veronika Zimová

Uvědomil jste si, že od vaší první a hned zlaté sezony v áčku Škodovky, uplynulo osm let?

Letí to… Člověk pořád roste. Nic se nemění, stačí makat a používat hlavu.

Vybavují se vám začátky? Hlavně vaše snová premiéra v play-off, kdy jste svým prvním gólem, v onom zápase jediným a vítězným, srovnal stav semifinálové série se Slavií?

Jsou to krásný vzpomínky, když na to sem tam přijde řeč. Nebo když mladší kluci utrousí, že jsou pod tlakem. Tak jim povím, podívej, na Slavii bylo tehdy šestnáct a půl tisíc lidí, taky jsem si to neuměl představit, byl vyklepaný jako blázen a najednou to tam spadlo. Já se k tomu přimotal jako slepý k houslím, ale ten moment existuje a jsem rád, že někde v hlavě stále je.

Dříve jste si kondiční přípravu zpestřoval boxerským tréninkem. Platí to stále?

Během letní přípravy už ne, z toho jsem vyrostl. Nemusí se dělat všechno každý den, i regenerace má svůj smysl. Ale na box si pořád zajdu rád. Byl jsem před startem přípravy a i během sezony si někdy do tělocvičny odskočím.