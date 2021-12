„Třinec končil přesilovku, byl v tlaku, stejně jako po většinu třetí třetiny. Vyhráli jsme buly a já puk jen nahodil na jejich branku. Opravdu jsem nečekal, že to bude gól. Ale štěstí pro nás, že jsme tím vyhráli zápas, protože bodovat v Třinci není lehké,“ rozplýval se po zápase Peter Čerešňák, se 27 kanadskými body (pět gólů + 22 asistencí) nejproduktivnější bek v extralize a při absenci Jakuba Kindla už nějaký čas plzeňský kapitán.

Co se vám v momentě, kdy puk v čase 59:47 propadl mezi Kacetlovými betony, hnalo hlavou?

Že to není možné. Nikdy se mi nic podobného v kariéře nestalo. Viděl jsem, jak puk letí rovně a vůbec jsem nečekal, že by z toho mohl být gól. Překvapilo to jak mě, tak určitě gólmana a všechny na stadionu. Snažil jsem se pouze puk dostat co nejdále od naší branky.

Přitom Oceláři na přelomu druhé a třetí třetiny otočili skóre a s Plzní to nevypadalo vůbec dobře.

Nikdo ale nic nevzdával. Stále to bylo jen o gól, stále se mohlo cokoliv stát. Pokračovali jsme v naší hře – hrát jednoduše a jak to jen půjde, tak se tlačit do brány. A poté, co jsme poměrně brzy srovnali na 2:2, byli jsme zase zpátky v hře. Takže jsme rozhodně nic nebalili.

Ani moment, kdy třinecký Kundrátek na konci druhé třetiny při plzeňské přesilovce odrazem od vaší brusle vyrovnával, s týmem nezamával?

Nešťastný gól, navíc v naší přesilové hře. Musíme se na to podívat a příště se toho vyvarovat. Nemělo by se to stávat – jejich šikovnost, naše chyba.

Nakonec jste po více než dvou letech slavili v Třinci vítězství.

Bylo to velmi těžké utkání, to je s Třincem ale vždy. Mají kvalitní tým, jsou dobře organizovaní a proto si bodů velmi ceníme.

Měli jste hodně šťastný den, že?

Jo, několikrát soupeř trefil tyčku. Náš gólman měl dobře postavenou bránu, za to jsme vděční. Ale kromě toho podal Dominik Pavlát vynikající výkon, takže velká pochvala.

Kuriózní gól. Čerešňák nachytal Kacetla a Plzeň dobyla sídlo mistra